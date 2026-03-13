Afrique: La CAF initie les jeunes aux métiers du journalisme sportif

À Libreville, les futurs journalistes sportifs ont plongé au coeur du métier grâce au programme CAF Young Reporters, organisé dans le cadre des activités de renforcement des capacités du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF.

L'atelier, tenu mardi 10 mars au siège de la Fédération Gabonaise de Football, s'inscrit dans les initiatives éducatives accompagnant les qualifications zonales UNIFFAC de la compétition, dont le coup d'envoi de la phase finale est prévu jeudi.

Pendant que les jeunes footballeurs affûtent leurs armes sur le terrain, une vingtaine d'apprentis reporters ont, eux, perfectionné leurs compétences dans les médias sportifs, découvrant les exigences du métier et les réalités de la couverture professionnelle du football.

Encadrée par un journaliste sportif expérimenté dans le cadre du partenariat entre la CAF et Canal+, la formation a alterné entre échanges interactifs et exercices pratiques.

Les participants ont ainsi abordé les fondamentaux du journalisme sportif : le rôle du reporter, les techniques de commentaire de match, l'art de l'interview ainsi que les bases de l'investigation journalistique.

Pour les jeunes participants, l'expérience a été particulièrement enrichissante.

« C'est un plaisir d'échanger avec un professionnel très expérimenté qui nous permet de bénéficier de son vécu. Les discussions ont été très enrichissantes et nous avons pu poser beaucoup de questions liées au journalisme sportif », a confié le participant Nathan Michel Aboghé.

L'atelier s'est conclu par un exercice pratique de commentaire de match, permettant aux étudiants de découvrir les rôles spécifiques au sein d'un duo de commentateurs, notamment la différence entre le commentateur principal et le consultant tactique.

Moment fort de la session : la rencontre avec le sélectionneur intérimaire du Gabon, Anicet Yala, qui s'est prêté à un exercice d'interview simulée. Une occasion idéale pour les jeunes reporters de mettre en pratique les techniques apprises durant la formation.

Cette initiative illustre l'engagement de la CAF pour un développement global à travers le Championnat Africain de Football Scolaire, où les programmes éducatifs accompagnent la compétition afin de former non seulement les joueurs, mais aussi les éducateurs et les futurs acteurs des médias sportifs africains.

Les Finales Continentales du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF se tiendront le mois prochain et réuniront les champions des différentes zones pour désigner les champions d'Afrique dans les catégories U-15 garçons et filles.