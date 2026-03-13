Tunisie: Foot - Au pays - Naïm Sliti annonce la fin de sa carrière internationale

TUNIS — L'international tunisien Naïm Sliti a annoncé, jeudi, mettre un terme à sa carrière avec la sélection nationale, dans une vidéo publiée par la Fédération tunisienne de football sur ses réseaux officiels.

Âgé de 33 ans, le milieu offensif quitte les Aigles de Carthage après avoir disputé 85 matches internationaux et inscrit 16 buts sous le maillot national.

Dans un message adressé au peuple tunisien, Sliti a expliqué que le moment était venu pour lui de passer le relais à la nouvelle génération. " Je pense qu'il faut laisser la place à la nouvelle jeunesse. Cette équipe nationale a toujours occupé une place particulière dans mon coeur. J'y ai vécu des moments inoubliables qui resteront gravés à jamais ", a-t-il déclaré.

L'ancien joueur de Lille et de Dijon a également tenu à remercier la Fédération tunisienne de football, les entraîneurs et les différents staffs techniques avec lesquels il a collaboré, ainsi que ses coéquipiers. " Je remercie aussi les joueurs, mes frères, avec qui j'ai partagé des moments inoubliables sur et en dehors du terrain, même si nous avons également traversé des périodes difficiles", a-t-il ajouté.

Sliti a par ailleurs exprimé sa gratitude envers les supporters tunisiens. " J'aurais aimé offrir un titre ou une grande victoire au peuple tunisien, mais nous avons aussi nos limites. J'espère que la nouvelle génération réussira à vous apporter cette grande joie que vous méritez ", a-t-il souligné.

"Je remercie également ma famille, mes proches, mon agent et tous ceux qui m'ont soutenu dans les moments difficiles, surtout mes parents qui m'ont inculqué les valeurs les plus subltiles et le respect de ce pays et de ce maillot", a-t-il conclu.

L'actuel joueur du club qatari Al Shamal a représenté la Tunisie lors de deux Coupes du monde (Russie 2018 et Qatar 2022) et participé à plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique des nations, ainsi qu'à la Coupe arabe de la FIFA 2021, où la Tunisie avait atteint la finale.