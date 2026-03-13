Sénégal: La Police dresse son bilan 2025 avec 36 515 infractions constatées, près d'un milliard 500 millions FCFA d'amendes

La Police nationale a relevé 36 515 infractions constatées, impliquant le déferrement de 20 308 individus au parquet et 1,415 milliard de francs CFA d'amendes enregistrées au courant de 2025, "une année marquée par le renforcement de la proximité", a déclaré, jeudi, le commissaire de police, Baïdy Sène.

"La police nationale a réalisé des résultats extrêmement importants à travers 36 515 infractions constatées et 20 308 personnes déférées. L'année 2025 témoigne de l'engagement soutenu dans la lutte contre la délinquance et les crimes organisés", a-t-il notamment dit lors de la présentation du rapport annuel de la Police nationale.

Cette cérémonie présidée par le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, constitue un exercice permettant de montrer le rôle de "pilier de la sécurité urbaine et de la tranquillité de nos concitoyens" de cette institution, a-t-il ajouté. Le rapport met l'accent sur les infractions les plus récurrentes contre la paix publique, tels que le faux et usage de faux avec 290 personnes déférées, les rixes sur la voie publique avec 134 personnes déférées, les troubles à l'ordre public avec 140 personnes déférées, l'outrage et rébellion avec 148 personnes déférées.

D'autres infractions fréquentes commises à l'encontre des personnes, ont également été notées au cours de l'année 2025 et ont porté sur les coups et blessures volontaires avec 487 individus déférés, la conduite sans permis de conduire avec 180 personnes déférées. Quelque 77 personnes ont été déférées pour détournement de mineurs, 145 pour tentative de meurtre, 140 pour menaces de mort, 96 pour homicide volontaire, 50 pour attentat à la pudeur et harcèlement, 31 pour infanticide, 66 pour viol, 42 pour tentative de viol et 39 conduits au parquet pour acte contre nature.

Des infractions diverses

Durant l'année 2025, la police a également relevé des infractions contre les propriétés notamment les vols simples avec 1 618 personnes déférées, les vols qualifiés avec 1 674 personnes déférées, l'escroquerie avec 962 personnes déférées, l'abus de confiance avec 579 personnes déférées.

Quelque 380 personnes ont été déférées pour association de malfaiteurs, 211 personnes pour vols de bétail , 40 personnes conduites au parquet pour destruction de biens appartenant à autrui, 47 personnes déférées pour recel, 24 conduits au parquet pour incendie volontaire et 21 personnes déférées pour détournement de deniers publics. Relativement aux infractions sur la cybercriminalité qui "constituent aujourd'hui un défi sécuritaire", la police a également mené beaucoup d'actions pour l'endiguer à défaut de l'éradiquer.

Ainsi, 3 794 infractions relatives à la cybercriminalité ont été constatées et les plus récurrentes concernent l'escroquerie en ligne, l'atteinte aux données et aux moeurs, les infractions de diffamation et d'injures à travers les plateformes numériques en hausse.

"94% des cybercriminels sont des hommes et 89% sont des Sénégalais"

"Si on analyse les profils des cybercriminels, en termes de statistiques, 94% sont des hommes. Il est important de rappeler que durant l'année écoulée, 257 personnes ont été déférées pour des infractions relatives à la cybercriminalité. Et dans ces 257 personnes, les 84% sont des hommes, les 16% sont des femmes. Si on prend les critères d'âge, les 250 sont des adultes, les 7 sont des mineurs. Et si on se réfère aux critères de la nationalité, les 89% sont des Sénégalais et les 11% sont des étrangers", a déclaré le commissaire Baïdy Sène.

Dans le rapport annuel de police, la lutte contre les stupéfiants occupe une "place extrêmement importante", marquée par une hausse dans les saisies de chanvre indien particulièrement.

Saisie de chanvre indien : une hausse de plus de 21% en un an

Selon le commissaire Baïdy Sène, 5,693 tonnes de chanvre indien ont été saisies en 2025 contre 4,688 tonnes en 2024, soit une hausse de 21,43 %. Une augmentation importante a également été constatée pour le haschisch, avec 33,24 kg saisis en 2025, contre 6,057 kg l'année précédente.

En revanche, les saisies de cocaïne ont enregistré une baisse en 2025, puisque 6,457 kg ont été interceptés, contre 25,678 kg en 2024. Baïdy Sène a indiqué que cette tendance baissière pourrait s'expliquer par l'apparition de nouvelles drogues synthétiques, de plus en plus présentes sur le marché. Il s'agit de la présence croissante du "kush", une drogue de synthèse dont la consommation se développe dans certains milieux urbains.

Au total, 20,22 kg et 4 133 doses de cette substance ont été saisis. Les opérations de lutte contre les stupéfiants ont également permis la saisie de 34 344 comprimés de tramadol, 28 013 barbituriques, ainsi que 500,5 grammes d'ecstasy et 400 grammes de méthamphétamine. Le document révèle en outre la découverte, pour la première fois au Sénégal, d'un échantillon de fentanyl, une drogue de synthèse extrêmement puissante. Cette substance a été identifiée après une saisie réalisée le 26 février 2026 par la police de Grand Yoff, puis analysée par le Laboratoire national d'analyse des drogues de la Police technique et scientifique.

"Il s'agit d'un produit extrêmement dangereux dont la puissance représente une menace mortelle pour la population", a alerté le commissaire Baïdy Sène. La lutte contre la migration irrégulière et la traite des personnes constitue également un défi sécuritaire extrêmement important, d'après le rapport annuel de la Police, qui a intercepté durant l'année 4 568 personnes durant l'année 2025 et en a déféré 582.

La mer, voix privilégiée de la migration irrégulière

"Un taux de 87% du flux de la migration irrégulière en 2025 a été effectué par voie de mer. C'est la voie maritime qui est beaucoup plus utilisée par ceux qui sont tentés de quitter le territoire ,et la Police mène des opérations pour enrayer toute action dans ce sens", a dit le commissaire Baidy Sène. Par ailleurs, l'accent a été mis sur le contrôle routier et les sanctions par un renforcement de la surveillance des comportements à risque et une application rigoureuse du code de la route.

"Par rapport aux accidents, une baisse a été notée durant l'année 2025 dans le secteur de la police qui, normalement, est due à la stratégie sécuritaire développée par l'institution policière au niveau opérationnel. Et à cet égard, (...) il y a moins de 30% d'accidents matériels entre 2024 et 2025, moins de 27% d'accidents corporels, et surtout moins de 40% d'accidents mortels" durant la même période, a fait savoir le commissaire de police. Il s'agit, selon lui, d'avancées extrêmement importantes dans la gestion de la sécurité routière et dans la lutte contre les accidents, conformément aux instructions de l'autorité publique.

Ce travail se matérialise au niveau des amendes forfaitaires, a-t-il ajouté, soulignant que la police a recouvré durant l'année 2025 le montant de près d'un milliard 500 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires, à travers des infractions constatées et des verbalisations".