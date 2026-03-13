Sénégal: Qualification Mondial féminine 2026 - Le Sénégal battu par l'Espagne (51-84)

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est inclinée jeudi devant l'Espagne, à San Juan (Porto Rico), sur le score de 84 à 51, en match comptant la deuxième journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026.

Face à l'équipe espagnole, les Lionnes du Sénégal ont montré un bien meilleur visage que celui affiché lord du revers(46-110) concédé devant l'équipe des Etats-Unis lors de leur entrée en lice dans le tournoi. Plus combatives et plus solides en défense, elles ont toutefois été pénalisées par les nombreuses pertes de balle et un manque d'adresse sur les tirs primés. L'Espagne, portée notamment par Araujo et Conde, menait déjà 42 à 21 à la mi-temps et a conservé son avantage malgré les efforts de Ndioma Kane en seconde période.

Le Sénégal affrontera la Nouvelle-Zélande samedi à 18h GMT. Les tournois de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 ont débuté simultanément mercredi à Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico) et Istanbul (Turquie). Ils se poursuivront jusqu'au 17 mars prochain avec la participation de 24 équipes au total.

Cinq équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit de l'Allemagne (pays hôte), des États-Unis (AmeriCup 2025), de la Belgique (EuroBasket 2025), de l'Australie (Asia Cup 2025) et du Nigeria (AfroBasket 2025). Elles participeront toutefois à ces tournois à l'issue desquels les onze billets restants seront attribués.