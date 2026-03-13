Bénin: Le parti les Démocrates veut rencontrer Thomas Boni Yayi avant d'accepter sa démission

Au Bénin, la démission de l'ancien chef d'État de la tête du principal parti d'opposition n'est toujours pas actée par les Démocrates. Malgré les raisons de santé invoquées, les responsables de sa formation politique n'acceptent pas son retrait annoncé le 3 mars dernier par courrier. Ils tiennent à le rencontrer et à l'entendre directement pour mieux comprendre ce qui motive son départ. Compte rendu de la réunion de coordination nationale des Démocrates tenue au siège du parti ce vendredi 6 mars.

Au Bénin, c'est l'une des instances les plus importantes du parti qui a pris cette décision. Kamar Ouassagari, secrétaire administratif des Démocrates, a annoncé à la presse « le rejet de la démission de Thomas Boni Yayi ». Conformément aux règles, la coordination doit obligatoirement se prononcer sur toute lettre de démission. Mais on n'entérine pas le départ d'un père fondateur sans l'avoir vu et entendu.

Selon le secrétaire à la Communication, Guy Mitokpè, les Démocrates sont dans cette démarche : « Thomas Boni Yayi n'est pas n'importe qui. Il est pratiquement l'âme du parti les Démocrates. Il est une personnalité très importante de l'histoire politique de notre pays. Il faudrait aller à sa rencontre. La délégation cherchera à mieux comprendre s'il n'y a pas d'autres raisons en dehors de la raison sanitaire. »

Une rencontre prévue dimanche selon nos informations

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Selon nos informations, la rencontre est prévue dimanche. Le lieu n'a pas été communiqué. Des indiscrétions indiquent que la délégation sera composée de quelques membres de la coordination nationale, dont plusieurs vice-présidents et responsables départementaux.

Dans l'attente, c'est Éric Houndété, premier vice-président, qui assure l'intérim. La première réaction publique du camp de la majorité au pouvoir est venue de Wilfrid Houngbédji ce vendredi : « Nous compatissons à ce qui arrive aux amis des Démocrates, nous n'avons pas souhaité ça pour eux », a déclaré le porte-parole du gouvernement.