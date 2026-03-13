Sud-Soudan: L'armée donne 72 heures aux casques bleus et aux ONG pour quitter la ville d'Akobo

7 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Florence Miettaux

Au Soudan du Sud, un ultimatum de 72 heures a été lancé, vendredi 6 mars, par l'armée gouvernementale à l'attention de la Minuss, la mission des Nations unies au Soudan du Sud pour qu'elle quitte Akobo, ville frontalière de l'Éthiopie dans le Jonglei, à l'est du pays. L'armée du président Salva Kiir prévient qu'elle va attaquer ce bastion de l'opposition de Riek Machar, le vice-président toujours détenu à Juba et demande à la Minuss de fermer sa base. Akobo est par ailleurs un hub humanitaire. Les ONG et les civils sont aussi priés d'évacuer et ce alors que la réponse humanitaire était à peine en train de se mettre en place à Akobo, après des semaines de combats dans le Jonglei.

C'est une annonce que redoutaient les plus de 42 000 déplacés ayant trouvé refuge à Akobo courant février. Ils ont fui leurs villages situés plus à l'ouest, face aux bombardements aériens et aux attaques au sol de l'armée sud-soudanaise pourchassant les forces d'opposition. La présence des casques bleus à Akobo offrait aux déplacés un sentiment de sécurité. Mais après quelques semaines de répit, la guerre les rattrape.

Joint par RFI, Nhial Lew, responsable de la branche humanitaire du gouvernement local à Akobo, explique que les ONG venaient tout juste de terminer l'enregistrement des déplacés arrivés ces dernières semaines. Et ce, afin que de l'aide soit enfin distribuée dans les tous prochains jours. « Les déplacés vont être terrifiés lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle, confie-t-il, avec tout ce qu'ils ont déjà vécu dans leurs villages », déclare Nhial Lew. Il espère que cet ultimatum sera annulé.

La porte-parole de la mission des Nations unies au Soudan du Sud, Priyanka Chowdhury, déclare quant à elle à RFI que la Minuss cherche pour l'instant à « obtenir des clarifications concernant ces directives ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.