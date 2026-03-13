Burkina Faso: Coopération bilatérale - Les Etats-Unis souhaitent redynamiser leurs relations avec le pays

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, dans la soirée du mercredi 11 mars 2026, le haut responsable du bureau des affaires africaines au département d'Etat américain, Nick Checker. L'émissaire de Washington dit être venu présenter la nouvelle vision de son pays sur la coopération avec le Burkina Faso.

Pour lui, après des moments d'incompréhension, l'administration Trump est désormais dans une dynamique de coopérer d'égal à égal avec le Burkina Faso. A travers cette visite, Washington veut donc relancer le dialogue et favoriser le réchauffement des relations de coopération avec le Burkina Faso, dans le respect de la souveraineté du Pays des Hommes intègres.

«Nous avons eu un échange très constructif au cours duquel nous avons discuté de notre volonté de relancer les relations entre les Etats-Unis et le Burkina Faso et de travailler ensemble sur des questions d'intérêts partagés. Il faut tirer les leçons du passé.

Il s'agit d'aller de l'avant, de rétablir la confiance et de coopérer sur des sujets qui nous concernent tous», a déclaré, Nick Checker, à sa sortie d'audience. Dans ce nouvel élan que Washington veut s'engager, les domaines de coopération concernent la lutte contre le terrorisme, avec notamment la levée de la suspension des exportations des équipements de guerre vers le Burkina Faso, ainsi que les domaines de l'économie et des échanges commerciaux à travers les hommes d'affaires des deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères a salué cette nouvelle posture des Etats-Unis qui souhaitent redéfinir leurs relations avec le Burkina Faso au regard des difficultés constatées de par le passé. « Les Etats-Unis veulent protéger leurs frontières, le Burkina Faso aussi. Les Etats-Unis désirent protéger leurs citoyens, le Burkina Faso aussi veut assurer la sécurité de ses citoyens. Les Etats-Unis veulent des partenariats gagnant-gagnants. C'est ce que nous prônons aussi. Nous avons les mêmes préoccupations », explique le chef de la diplomatie burkinabè à son visiteur.

Pour lui, « il est plus que nécessaire que les Etats-Unis et l'ensemble des partenaires bilatéraux comprennent et acceptent que nos pays ne sont pas des espaces qui n'attendent qu'à être assistés ». Le ministre Traoré dit fonder l'espoir, que cet engagement des Etats-Unis à restaurer la confiance avec le Burkina Faso, ne soit pas juste dans les discours, mais qu'il se constate à travers des actes concrets. Avant Ouagadougou, le haut responsable du bureau des affaires africaines de l'Etat américain était également en visite au Niger et au Mali, avec pour objectif de rapprocher Washington et la Confédération des Etats du Sahel.