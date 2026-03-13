Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'UEMOA - Coris Bourse a redistribué plus de 250 milliards F CFA aux investisseurs en 2025

Coris Bourse a organisé une rencontre avec les investisseurs institutionnels, le jeudi 12 mars 2026, à Ouagadougou, pour présenter le bilan du marché financier régional de l'UEMOA au 31 décembre 2025 ainsi que les perspectives.

Le marché financier de l'UEMOA continue de se consolider comme un levier essentiel de financement des économies de la région. En effet, au 31 décembre 2025, la capitalisation du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) dépasse 16 000 milliards F CFA. L'encours du marché obligataire avoine 12 000 milliards F CFA. 47 sociétés ont été cotées à la BRVM. Il est à noter également qu'à la même date, plus de 9000 milliards F CFA ont été mobilisés sur le marché des titres publics de l'Union.

Ces performances découlent du bilan du marché financier régional de l'UEMOA présenté, le jeudi 12 mars 2026, à Ouagadougou, par Coris Bourse. C'était au cours de sa traditionnelle rencontre avec les investisseurs institutionnels, les banques, les compagnies. Pour le directeur général de Coris Bourse, Fancho Hermann Traoré, ces chiffres illustrent la montée en puissance progressive du marché financier régional comme source de financement de l'économie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a en outre fait savoir que la rencontre a pour objectif de passer en revue l'activité du marché financier régional et de mettre en exergue les opportunités qu'offre ledit marché, tout en mettant en avant l'énorme potentiel de l'investissement en bourse. M. Traoré a précisé que les économies qui réussissent à transformer leur potentiel sont celles qui savent mobiliser leur épargne pour financer leur propre développement.

« Face aux besoins croissants de financement des économies africaines, telles que les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation, la transformation agricole, le financement des PME, les marchés de capitaux doivent jouer un rôle complémentaire et stratégique », a-t-il déclaré. Et d'insister sur trois messages clés à l'intention des investisseurs.

« Les investisseurs institutionnels sont le socle de la profondeur du marché. Ils financent l'économie réelle. Le développement des marchés africains qui se repose sur l'épargne locale », a-t-il insisté. En tant que Société de gestion et d'intermédiation (SGI), a-t-il poursuivi, Coris Bourse s'engage activement dans le développement du marché financier régional.

Il a dit être persuadé que le jour où l'épargne institutionnelle burkinabè et africaine financera massivement leurs entreprises et infrastructures, leurs marchés de capitaux ne seront plus seulement des marchés émergents, ils seront les moteurs de la souveraineté économique de notre continent.

La vulgarisation de la bourse

En ce qui concerne la santé financière de Coris Bourse, il a affirmé qu'il demeure un des leaders du marché financier de l'UEMOA en termes de conservation d'actifs. « Les titres Coris Bourse introduits à 9 000 F CFA sont aujourd'hui valorisés à 14 000 F CFA », s'est-il réjoui.

Le DG Traoré a par ailleurs relevé que ccette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission de la promotion et de la vulgarisation de la bourse, pour laquelle, la SGI a souhaité mettre un accent particulier sur la formation et le renforcement de I'expertise des professionnels de la finance ainsi que des investisseurs institutionnels.

La directrice des opérations et des marchés de Coris Bourse, Lydie Bonkian, a ajouté qu'en 2025, plus 250 milliards F CFA ont été payés aux investisseurs de la zone UEMOA. Elle a félicité les acteurs pour les résultats obtenus et les a encouragés à utiliser l'application « My Coris Bourse » téléchargeable sur PlayStore. S'agissant des perspectives, elle a souligné que dans le cadre de la surveillance du marché, l'accent sera mis sur la transformation technologique avec l'intégration de nouvelles technologies, telles que la blockchain et l'Intelligence artificielle (IA).

A cela s'ajoute, le renouvellement des offres de formation en termes de stratégie de placement, de finances islamiques, de finances vertes. Enfin, dans un esprit de partage et de communion, Coris Bourse a offert une rupture collective de jeûne et de carême à l'ensemble des participants.