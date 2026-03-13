Niger: Développement du numérique - Le pays entend se doter d'une Politique nationale 2026-2035

Le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies de l'information, Adji Ali Salatou, a présidé ce mercredi 11 mars 2026 à Niamey, l'ouverture officielle de l'atelier de validation de la Politique nationale de néveloppement du numérique (PNDN 2026-2035) et du Plan sectoriel de développement du numérique (PSDN 2026-2030).

En ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de la Communication et des Nouvelles technologies de l'information, Adji Ali Salatou, a indiqué qu'il constitue une étape essentielle dans le processus d'appropriation nationale de cette politique car il permettra d'examiner en profondeur les orientations proposées, d'enrichir les actions prévues et de s'assurer que ce document stratégique reflète véritablement les aspirations et les priorités du Niger.

A travers sa vision qui est de rendre le numérique accessible à l'ensemble de la population afin qu'il soit un puissant levier du développement socio-économique du Niger à l'horizon 2035, cette politique s'est donnée comme objectif global de contribuer au développement des bases de production pour la souveraineté économique, avec pour objectif spécifique de rendre accessibles les services mobiles et internet au plus grand nombre de Nigériens. «

Grâce à ces objectifs, elle traduit l'ambition du Niger de faire du numérique un véritable levier de transformation économique et sociale », a fait savoir le ministre Salatou selon qui, ladite politique vise entre autres, à faire du Niger un carrefour d'interconnexion en matière de Shes optique dans la sous-région, tout en modernisant la gouvernance publique à travers le développement de l'e-Gouvernement, connecter le monde rural, en accompagnant les structures et institutions de l'Etat dans la mise en œuvre de leurs stratégies numériques, désenclaver numériquement les villages administratifs du Niger et promouvoir l'usage des services numériques aussi bien en zones urbaines que rurales, notamment pour stimuler l'inclusion financière et créer un environnement favorable au développement du contenu numérique local et à l'émergence des start-up nationales afin de permettre aux acteurs économiques de bénéficier de services numériques de qualité.

« Pour atteindre ces objectifs, des réformes structurantes seront engagées, notamment en matière de facilitation de l'acquisition des équipements numériques, de renforcement des infrastructures de diversification des partenariats stratégiques ainsi que le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel », a souligné le ministre de la communication, expliquant que dans cette dynamique, « le gouvernement accorde une place centrale au développement du numérique, qui constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de la modernisation des États et de la compétitivité des économies car le recours aux TIC offre des opportunités considérables pour améliorer la performance dans la production des biens et services, renforcer la transparence dans la gestion publique, lutter contre la corruption et moderniser les systèmes de collecte et de traitement des données statistiques ».

C'est donc dans ce contexte, a poursuivi le ministre de la Communication, que s'inscrit l'élaboration de la PNDN 2004-2005 soumise aux participants pour validation et afin d'atteindre les ambitions citées. La PNDN s'articule autour de trois axes stratégiques majeurs dont le renforcement de la gouvernance et de la sécurité du secteur du numérique, le développement des infrastructures et des services numériques et le développement des compétences numériques et de l'innovation.

Sa mise en œuvre, a indiqué le ministre chargé des nouvelles technologies de l'information, reposera sur un dispositif institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi-évaluation, accompagné de mécanismes de gestion et de mitigation des risques afin d'assurer l'atteinte effective des résultats attendus.

Le ministre Adji Salatou a enfin salué et félicité l'ensemble des experts des structures publiques et privées, pour les efforts consentis dans l'élaboration de ce document stratégique, « qui constitue le fruit d'une large concertation entre les différents acteurs de l'écosystème numérique nigérien ».

