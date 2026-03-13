Congo-Kinshasa: Un présumé kidnappeur arrêté avec un bébé de trois mois dans un sac à Kananga

Un homme soupçonné d'avoir enlevé un nourrisson a été arrêté jeudi 12 mars au matin à Kananga, dans la province du Kasaï-Central. Le suspect a été interpellé près de l'Hôpital Pax alors qu'il transportait, dans un sac de marché, un bébé de trois mois qu'il venait d'enlever, selon plusieurs sources concordantes.

Alertée par la population, la police est rapidement intervenue pour maîtriser le présumé ravisseur et récupérer l'enfant sain et sauf, rapportent des témoins.

Un enlèvement survenu pendant les travaux d'assainissement

D'après les premières informations, la mère du nourrisson participait à des travaux d'assainissement organisés au quartier Kamayi, au niveau de l'espace L-Michel. Elle avait laissé son bébé endormi à l'ombre pendant qu'elle travaillait avec d'autres femmes.

C'est à ce moment que le suspect aurait profité de l'inattention pour emporter l'enfant. Transporté à l'hôpital de la police pour des examens, le nourrisson a été déclaré en bonne santé par les médecins.

Appel à renforcer la protection des enfants

Face à la multiplication des cas de kidnapping dans la province, les organisations de défense des droits de l'enfant appellent à une vigilance accrue.

Le coordonnateur provincial de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves (LIZADEEL), Jean Malhis Lungala, invite les parents et les autorités à renforcer la protection des enfants.

« Nous sensibilisons les parents à veiller davantage à l'encadrement des enfants, que ce soit sur le chemin de l'école, du marché ou partout où ils peuvent se retrouver seuls. L'État congolais a la responsabilité de protéger toute la population, y compris les enfants ».

Il appelle également au déploiement accru des forces de police dans les quartiers afin de prévenir les enlèvements et garantir la sécurité des enfants.

Deux étudiantes toujours portées disparues

Cette arrestation intervient quelques jours après un autre cas inquiétant dans la ville. Une étudiante de l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kananga (ISTM) avait été retrouvée près de la Rivière Lulua après avoir été kidnappée avec deux de ses camarades alors qu'elles rentraient des cours.

Si la jeune femme a réussi à s'échapper, ses deux amies ont été emmenées par leurs ravisseurs. À ce jour, leur sort reste incertain et la police affirme ne disposer d'aucune information sur leur destination.