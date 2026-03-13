Congo-Kinshasa: Dossier créances DCMP - Face aux sanctions de la FIFA, le club sollicite le gouvernement pour apurer ses dettes

Confronté à une menace de relégation infligée par la FIFA pour non-paiement de dettes envers d'anciens employés, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) tente de mobiliser un soutien gouvernemental afin d'éviter le pire. Jeudi 12 mars, une délégation du club, conduite par le ministre provincial des Sports et Loisirs de Kinshasa, Bob Amiso, a été reçue par le ministre national des Sports, Didier Budimbu, pour examiner des pistes de solution.

La FIFA avait accordé un mois au DCMP pour s'acquitter de ses dettes envers plusieurs ex-membres du staff technique et joueurs.

Ce délai est désormais dépassé, exposant le club à une sanction lourde : la relégation.

Face à cette situation critique, les dirigeants des Vert et Blanc sollicitent une intervention financière du gouvernement pour éviter la descente aux enfers.

Au cours de la réunion, le ministre Didier Budimbu s'est montré attentif aux préoccupations du club.

Il a assuré que le dossier serait examiné avec sérieux et annoncé son intention de le présenter au Conseil des ministres afin d'explorer les options de soutien.

Selon Désiré Binina, conseiller du ministre, les discussions ont été constructives : « Il a été très attentif et très expéditif. Il a promis qu'une solution sera trouvée d'ici là. À partir de lundi ou mardi, il saisira le gouvernement pour solliciter une solution rapide ».

Le ministre a également demandé au DCMP de fournir les pièces justificatives nécessaires pour appuyer la démarche.

Le club affirme traiter déjà certains dossiers

Le secrétaire de l'équipe, Omer Makutu, a indiqué que plusieurs dossiers relatifs aux créances sont déjà en cours de traitement au sein du club.

Toutefois, les sommes en jeu restent importantes et hors de portée du DCMP sans appui extérieur.

Une dette de plus de 630 000 USD

Selon la correspondance de la FIFA adressée à la FECOFA, le DCMP doit régler un total de 630 824 USD à ses anciens employés, répartis comme suit : 67 925,65 USD à l'entraîneur italien Andrea Agostinelli 100 165,26 USD au coach italien Emanuele Bottoni 55 944,52 USD au préparateur physique Matteo Basile 94 790 USD au technicien congolais Otis Ngoma 12 000 USD au joueur ghanéen Emmanuel Attanyamaa Asante.

La non-exécution de cette obligation expose le club à une relégation immédiate de la part de la FIFA, une sanction qui entraînerait des conséquences sportives et financières majeures.

Une course contre la montre

Le DCMP espère désormais une issue rapide. L'intervention attendue du gouvernement pourrait représenter la dernière chance d'empêcher une chute historique du club l'un des plus titrés du football congolais.

En attendant la décision du Conseil des ministres, joueurs, supporters et dirigeants retiennent leur souffle.

Dernier du groupe B de la phase classique de la LINAFOOT Ligue I, les Immaculés seront dimanche15 mars face à l'AC Rangers.