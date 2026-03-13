Nigeria: Plusieurs victimes dans l'attaque d'une base militaire et d'un camp de déplacés à Ngoshe

Au Nigeria, une centaine de femmes et d'enfants ont été enlevés, mercredi 4 mars au soir, dans l'État de Borno. Au moins neuf militaires auraient aussi été tués, selon la presse nigériane. Ce sont un camp de déplacés et une base militaire qui ont été attaqués dans le village de Ngoshe, district de Gwoza, peu après la rupture du jeûne.

Un des chefs de la communauté est parvenu à s'enfuir vers la ville voisine de Pulka. Il témoigne auprès de Yaa'u Ciwto Gemmbu, correspondant de RFI en Fulfulde.

« Vers 18h20, alors que certains d'entre nous rompaient le jeûne, nous sommes entrés dans les mosquées pour prier. C'est là que nous avons commencé à entendre des coups de feu. Les assaillants avaient encerclé la ville et nous ne pensions pas que l'un d'entre nous puisse s'en sortir vivant. Mais par la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous ont réussi à s'échapper et ont passé la nuit dans la forêt.

« Situation très difficile »

« À l'heure où je vous parle, beaucoup des nôtres ont été tués et une centaine ont été enlevés. On craint que des personnes âgées soient encore piégées dans la ville. Nous lançons un appel à l'aide afin que les personnes piégées soient évacuées et que nous puissions enterrer les victimes de l'attaque.

« La situation est très difficile. Beaucoup se sont enfuis avec les vêtements qu'ils portaient, sans chaussures, sans quoi que ce soit qui puisse leur être utile. Dans la confusion, certains ont couru sans savoir où étaient leurs enfants. Maintenant que des familles tentent de les retrouver, certaines apprennent qu'ils ont été enlevés. »