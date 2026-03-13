Mali: Vingt ans après sa disparition, hommage à Ali Farka Touré le temps de quelques rencontres

7 Mars 2026
Radio France Internationale

Il y a vingt ans, le 7 mars 2006, disparaissait le musicien malien Ali Farka Touré. Génial guitariste de blues dont la carrière aura influencé ses contemporains africains, américains et européens. Le blues d'Ali Farka Touré était enraciné dans le terreau des musiques saheliennes et le guitariste était un infatiguable explorateur des liens unissant le blues afro-américain et les musiques traditionnelles du Mali.Olivier Rogez a rencontré Ali Farka Touré, deux ans avant sa mort, dans son village de Niafunké, au Mali. Il nous propose, ce lundi 7 mars, de retrouver un instant le charme de la voix, la puissance des mots et la beauté de la guitare du musicien.

À cette rencontre exceptionnelle qui fait revivre qui était le géant de la guitare malien, répond aussi celle avec un autre grand musicien africain. Le pianiste et chef d'orchestre congolais, Ray Lema, a bien connu Ali Farka Touré. Il lui a d'ailleurs dédié une chanson dans son album Paradox en 2007.

Moi, j'avais connu le blues à partir du Congo, mais le jour où j'ai écouté Ali Farka Touré, j'ai tout de suite senti le blues. Pour moi, c'est vraiment l'origine du blues.

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