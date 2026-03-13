Afrique: Football - Hubert Velud nommé sélectionneur des Comores avec un «objectif qualification à la CAN»

Hubert Velud a été officiellement nommé sélectionneur des Comores samedi 7 mars. Le Français a annoncé deux chantiers pour son mandat, celui de la qualification obligatoire pour la CAN et de la détection de nouveaux joueurs pour donner un souffle à la sélection.

Les Comores n'ont pas perdu de temps. Après l'annonce du départ de Stefano Cusin, un nouveau sélectionneur a été nommé une semaine plus tard. Il s'agit du Français Hubert Velud, qui a déjà de nombreuses références en Afrique, que ce soit en club ou en sélection, puisqu'il est déjà passé par le Soudan et le Burkina Faso. L'ancien joueur du Stade de Reims, aujourd'hui âgé de 66 ans, a signé un contrat de deux ans.

Après une conférence de presse qui s'est tenue samedi, Hubert Velud pourra rencontrer son groupe au complet d'ici deux semaines, avec une fenêtre internationale qui s'ouvrira fin mars. Au programme pour les Comores, un tournoi amical organisé par la Fifa disputé contre le Kazakhstan, la Namibie et le Koweït. La première liste du nouveau sélectionneur ne devrait donc pas tarder à être connue.

Une participation régulière à la CAN pour objectif

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette première fenêtre servira à Hubert Vélud de première préparation pour les qualifications pour la CAN qui doivent commencer en septembre. Il en a fait son « objectif obligatoire ». Mais pas seulement pour l'édition 2027, « une participation régulière à la CAN c'est important », a-t-il insisté. Et pourquoi pas un peu plus ? Puisque les Coelacanthes « ont démontré qu'ils pouvaient être ambitieux en qualification pour la Coupe du monde », a glissé Hubert Velud.

Le Français débarque avec son propre staff technique pour encadrer la sélection. Le reste, de l'intendance au médical, sera composé uniquement de Comoriens. L'autre chantier que l'ancien sélectionneur du Burkina Faso a érigé est celui de la détection de nouveaux internationaux. L'homme assure avoir déjà « listé une bonne centaine de joueurs qui ne sont pas encore internationaux », d'origine comorienne et qui jouent en Europe. Il va falloir se mettre au travail très vite car comme le nouveau sélectionneur l'a lui-même dit, les qualifications pour la CAN en septembre, « c'est demain ».