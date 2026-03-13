Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme - La CCPS CI-UE valorise ses collaboratrices

La Cellule de coordination du partenariat stratégique Côte d'Ivoire - Union européenne (Ccps CI-Ue) a célébré la Journée internationale des droits des femmes (Jif) en consacrant la matinée du 9 mars 2026, à ses collaboratrices, dans le cadre de la commémoration mondiale du 8 mars. Cette journée a été l'occasion de rappeler la contribution essentielle des femmes au sein de la structure, qui compte aujourd'hui 41 % de femmes et 59 % d'hommes.

Lors de la cérémonie, Hervé Aka N'Zai, coordonnateur national, a rendu hommage à l'engagement et au professionnalisme de ses collaboratrices. « Je suis fier de nos collaboratrices. Elles accomplissent un travail remarquable. Je les encourage à poursuivre dans cette dynamique, à rester engagées et travailleuses, tout en conservant leur identité de femmes épanouies et de mères. Ensemble, hommes et femmes, nous devons continuer à faire rayonner la Ccps CI-Ue et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré, rappelant la portée de l'initiative dans une démarche HeForShe, favorisant l'équité et la complémentarité au sein des institutions.

Dans ce cadre, la Ccps CI-Ue a organisé une conférence ouverte à l'ensemble du personnel. Animée par Mme Florence Tanoh, ancienne directrice du Genre et de l'Équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la rencontre a porté sur le thème : « De l'accès au droit à l'exercice du leadership : lever les barrières pour une justice réellement inclusive ».

Au cours de son intervention, Mme Tanoh a insisté sur l'importance de l'accès à la justice et sur le rôle du leadership féminin comme levier de développement et d'égalité. Elle a encouragé les femmes à oser s'affirmer, à croire en leur potentiel et à occuper pleinement les espaces de décision. « Un leadership transformateur consiste à anticiper, à ouvrir des portes et à élever les autres, tout en contribuant positivement à la société », a-t-elle souligné.

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À travers cette initiative, la Ccps CI-Ue réaffirme son engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la valorisation de la participation féminine dans les dynamiques de gouvernance, de paix et de développement.