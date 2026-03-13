Cote d'Ivoire: Rupture collective du jeûne - L'imam Koné Ibrahim appelle les transporteurs à 'sortir purifiés du mois de Ramadan'

La Cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest (Cscrao) a organisé, le mercredi 11 mars 2026, la première édition de la rupture collective du jeûne à son siège. Cette initiative, portée par la présidente de la Cellule féminine Cscrao-Synacttci, Madouce Koné, a réuni plusieurs acteurs du secteur du transport national et international.

Invité d'honneur de cette cérémonie, l'imam principal de la mosquée de l'École nationale d'administration (Ena), Koné Ibrahim, a profité de l'occasion pour sensibiliser les transporteurs à la sécurité routière et à la préservation de la vie humaine. « Sortez purifiés du mois de Ramadan. Respectez les piétons, respectez l'âme humaine. Préservez des vies en respectant scrupuleusement le code de la route », a-t-il exhorté avec conviction devant l'assemblée.

S'appuyant sur plusieurs versets du Coran, l'imam a rappelé aux conducteurs l'importance du respect des règles de circulation. Selon lui, le respect du code de la route constitue un devoir moral et religieux afin d'éviter les drames qui endeuillent régulièrement les familles.

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Pour Madouce Koné, cette rencontre constitue également un cadre de mobilisation des femmes du secteur du transport. Elle estime que celles-ci ont un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation des conducteurs. Elle a ainsi invité les femmes à s'impliquer davantage afin d'encourager leurs époux et leurs frères à adopter des comportements responsables sur les routes.

La présidente de la Cellule féminine, Madouce Koné, a également tiré la sonnette d'alarme face à la recrudescence des accidents de la circulation.

Selon elle, les statistiques restent préoccupantes : plus de 500 accidents ont été enregistrés en six semaines en ce début d'année, ayant causé plus de 160 décès, soit en moyenne quatre morts par jour.

Face à cette situation, elle a insisté sur la nécessité d'une prudence accrue et d'un respect strict du code de la route.