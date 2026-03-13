Cote d'Ivoire: JIF 2026 à l'Ensea - L'engagement des femmes pour un impact durable mis en lumière

13 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) d'Abidjan a organisé une conférence dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Elle s'est tenue le 7 mars 2026 à l'amphithéâtre Claude Coulibaly de l'institution autour du thème : « Femmes en action : oser passer des droits à l'impact ».

Cette quatrième édition a réuni étudiantes, enseignants et professionnelles afin d'échanger sur le rôle des femmes dans la transformation sociale, économique et institutionnelle et d'encourager des actions concrètes en faveur du leadership féminin.

Intervenant à l'ouverture de la conférence, le directeur général de l'Ensea, Hugues Kouadio, a souligné la pertinence du thème. Il a invité les femmes à dépasser le simple cadre des principes et des déclarations pour entrer résolument dans celui de « l'action concrète et de la transformation durable ».

Selon lui, les droits acquis ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils se traduisent par des opportunités réelles pour les femmes. « Les droits acquis n'ont de véritable sens que lorsqu'ils se traduisent par des opportunités réelles, des responsabilités assumées et une influence effective dans les espaces de décision », a-t-il affirmé.

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Pour le directeur général, passer des droits à l'impact signifie permettre aux femmes d'agir pleinement et de contribuer de manière significative au progrès des sociétés.

Hugues Kouadio a également salué la résilience dont les femmes ont fait preuve au fil des années face aux obstacles sociaux, culturels et institutionnels. « Malgré les barrières, elles ont su transformer les défis en opportunités et s'imposer comme des actrices majeures du développement de nos sociétés », a-t-il relevé.

S'adressant particulièrement aux étudiantes de l'établissement, il les a encouragées à persévérer dans les disciplines exigeantes que sont la statistique, l'économie et la science des données. « Je vous encourage à poursuivre avec détermination ce chemin, à cultiver votre excellence et à ne jamais laisser quiconque limiter vos ambitions », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la conférence a également enregistré les interventions de plusieurs expertes, notamment Nabou Fall, coach exécutive et conférencière internationale ; Fatim Cissé, directrice générale d'IHS Towers Côte d'Ivoire et Cameroun ; Nadine Zoro, présidente de DigiFemmes Côte d'Ivoire ; et Christelle Mélèdje Benaiah, présentatrice à Life Tv.

À la suite de ces interventions, plusieurs femmes issues de divers secteurs ont partagé leurs expériences professionnelles à travers des témoignages portant sur leurs parcours, les défis rencontrés et les résultats obtenus dans leurs domaines d'activité.

Il s'agit notamment d'Ozoua Seri, écrivaine ; de Murielle Beugré, responsable communication et vice-présidente de l'Ong Empowering Women in Africa ; de Bérénice Agnissan, Sales and Marketing Specialist, Business Support, chargée de communication et de mobilisation communautaire ; et de Marie Lucette DenonKpon, Senior Business Performance Analyst à Mtn Côte d'Ivoire.

DANIELLE SERI (stagiaire)

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