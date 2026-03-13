Cote d'Ivoire: Autonomisation financière - Les femmes de Taboth reçoivent un tricycle et un appui financier de 1,5 million FCFA

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes de Taboth, un village situé dans le département de Jacqueville, ont bénéficié d'un soutien important le 8 mars 2026. Elles ont reçu un tricycle d'une valeur de 1,5 million de Fcfa, ainsi qu'un chèque de 1,5 million de Fcfa, soit un appui total estimé à 3 millions de Fcfa.

Ce don est une initiative de la Coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains (Ciddh), en partenariat avec l'Ong Lumière synergie pour le développement (Lsd), basée à Dakar, avec l'appui de la Fondation for a Just Society (Fjs).

Selon Marthe Coulibaly, coordinatrice de la Ciddh, cette initiative vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes impactées par le projet financé par la Banque africaine de développement (Bad). « Notre objectif est de contribuer à amplifier la voix des femmes impactées par ce projet, en leur apportant un appui financier pour soutenir et renforcer leurs activités génératrices de revenus, tout en leur offrant un espace d'expression pour porter leur plaidoyer sur les impacts du projet », a-t-elle expliqué.

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Elle a également indiqué que, depuis 2021, la Ciddh, en collaboration avec son partenaire Lsd, assure le suivi du projet de la centrale thermique d'Attinkou, située dans le département de Jacqueville. La mise en oeuvre de ce projet impacte plusieurs villages de la zone, notamment Abréby, Avagon, Sassako et Taboth.

Dans ces localités, les femmes occupent une place essentielle dans les activités économiques, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche et le petit commerce. Toutefois, les impacts environnementaux liés au projet, ainsi que certaines restrictions d'accès aux ressources, ont entraîné une baisse significative de leurs revenus et une dégradation de leurs conditions de vie.

Face à cette situation, la Ciddh mène des actions de plaidoyer en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité des institutions internationales, en particulier la Bad.

Au nom de la communauté de Taboth, le chef de village intérimaire, Agboudjou Martin, a exprimé sa reconnaissance à la Ciddh et à ses partenaires pour cette initiative en faveur des femmes du village. « Cette action permettra aux femmes de renforcer leurs activités génératrices de revenus et de mieux soutenir leurs familles », a-t-il déclaré.

La cérémonie a également été marquée par la restitution des activités menées dans le cadre de l'écoféminisme. Des jeunes filles formées à cette approche ont partagé les connaissances acquises afin de mieux comprendre leurs droits face aux projets ayant un impact sur leurs communautés.

Un rappel historique des effets observés depuis l'installation de la centrale thermique d'Attinkou a également été présenté.