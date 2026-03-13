Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits des femmes - Une coopérative met à l'honneur les femmes rurales

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars 2026, la Coopérative agricole de Yakassé-Attobrou (Cayat) a rendu hommage aux femmes rurales pour leur rôle déterminant dans le développement agricole et la dynamique économique des communautés villageoises.

Selon une note d'information, à en croire Traoré Awa, directrice générale, la coopérative a mis en place 60 Associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec), bénéficiant aujourd'hui à plus de 1 700 femmes dans les villages producteurs. Ces structures constituent de véritables cadres de solidarité et d'autonomisation économique.

Aussi a-t-elle expliqué que dans les zones de production agricole, les femmes occupent une place essentielle. Présentes dès les premières heures de la journée dans les plantations et les champs, elles participent activement à la culture du cacao, du café ainsi qu'aux cultures vivrières et maraîchères. Par leur travail quotidien et leur détermination, elles contribuent non seulement à la sécurité alimentaire des familles, mais également au dynamisme économique des villages.

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Mieux, grâce à ces mécanismes d'épargne et de financement adaptés à leurs réalités, les femmes développent diverses activités génératrices de revenus, notamment dans le petit commerce, la pâtisserie, l'élevage ou encore la transformation des produits agricoles. Ces initiatives contribuent à renforcer leur autonomie financière et à améliorer les conditions de vie des familles, notamment en facilitant la scolarisation des enfants.

Par ailleurs, la coopérative mène plusieurs actions sociales dans les villages producteurs afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Il s'agit, entre autres, de la construction et de la réhabilitation d'écoles primaires, de la distribution de tables-bancs et de matériel scolaire, de l'appui aux centres de santé à travers des dons de médicaments, ainsi que de la réalisation d'infrastructures communautaires telles que des pompes villageoises facilitant l'accès à l'eau potable.

La coopérative s'investit également dans la promotion de l'éducation et la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, à travers des campagnes de sensibilisation auprès des producteurs et la distribution de kits scolaires aux enfants de familles productrices.

Dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs, Cayat a créé un centre de formation à Yakassé-Attobrou dédié aux bonnes pratiques agricoles, à la durabilité et aux exigences des marchés internationaux. Cette initiative vise à améliorer la productivité, la qualité du cacao et la compétitivité des producteurs.

En outre, la coopérative accompagne les producteurs dans la promotion d'une agriculture durable et responsable, notamment à travers des certifications telles que Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio et Culture, ainsi que la géolocalisation des parcelles afin d'assurer la traçabilité et la conformité du cacao aux normes internationales, a déclaré la présidente Traoré Awa.