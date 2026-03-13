Cote d'Ivoire: Gestion des déchets à Abidjan - Amédé Kouakou inspecte les sites d'Anguédédou et de Kossihouen

Une visite de terrain pour évaluer le système de traitement des ordures ménagères.

Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédé Koffi Kouakou, a effectué, le jeudi 12 mars 2026, une visite de terrain aux centres de transfert d'Anguédédou, exploités par Eco Eburnie et Ecoti SA, ainsi qu'au Centre de valorisation et d'enfouissement technique (Cvet) de Kossihouen.

Cette mission avait pour objectif d'apprécier le fonctionnement du circuit de gestion des déchets ménagers dans le district d'Abidjan et d'évaluer les améliorations à apporter afin de renforcer l'efficacité du système.

Au cours de cette visite, le ministre a rappelé l'ampleur du défi que représente la gestion des déchets dans la capitale économique ivoirienne. « À Abidjan, ce sont en moyenne 5 000 tonnes de déchets qui sont produites chaque jour. Ces déchets doivent être collectés, transférés puis traités dans des centres spécialisés », a-t-il expliqué.

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La collecte est assurée par deux entreprises, à savoir Eco Eburnie et Ecoti SA, toutes deux chargées d'opérer dans des zones bien définies de la ville.

Une fois ramassés, les déchets sont acheminés vers des centres de transfert avant d'être dirigés vers les installations de valorisation et d'enfouissement technique.

À l'issue de la tournée au Cvet de Kossihouen, le ministre Amédé Koffi Kouakou a salué les efforts déployés par l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), ainsi que par les différentes directions techniques impliquées dans la gestion des ordures.

Selon lui, la question du traitement des déchets constitue un enjeu majeur de santé publique, aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. « Le problème des ordures est une préoccupation permanente pour le gouvernement. Des efforts importants sont faits, même si nous savons que rien n'est parfait. Nous travaillons avec nos équipes pour améliorer tout le système », a-t-il indiqué.

Le ministre a également annoncé que plusieurs contrats liant l'État aux entreprises chargées de la collecte arrivent à échéance après un cycle de sept ans. Un nouveau cycle sera bientôt engagé avec l'ambition d'améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux attentes des populations.

L'objectif, a-t-il souligné, est d'offrir un système de gestion des déchets plus performant afin de garantir un cadre de vie sain aux habitants d'Abidjan et, à terme, à l'ensemble du territoire national. La visite a également permis d'évoquer la valorisation énergétique des déchets.

Actuellement brûlé sur le site, le biogaz produit par la décomposition des déchets pourrait, dans le prochain cycle d'exploitation, être transformé pour produire de l'électricité ou servir à d'autres usages énergétiques. « Nous sommes dans un centre de valorisation. Le nouveau cycle sera l'occasion d'utiliser ce gaz pour produire de l'électricité ou pour d'autres activités utiles », a précisé le ministre.

Dans la dynamique d'amélioration du système national de gestion des déchets, le gouvernement prévoit également la construction de nouvelles infrastructures.

Un centre est notamment prévu à Yapokoi, à Abidjan, tandis qu'un autre projet est annoncé à Tiébissou, avec l'appui de partenaires internationaux, dont la Banque mondiale. D'autres centres devraient également voir le jour dans plusieurs villes de l'intérieur du pays afin de renforcer la gestion durable des déchets à l'échelle nationale.

Le ministre a par ailleurs assuré que des discussions seront engagées avec les villages situés autour du site de Kossihouen afin d'évaluer les nuisances éventuelles et d'y apporter des solutions.

Les installations actuelles prévoient déjà plusieurs dispositifs techniques destinés à limiter les impacts environnementaux, notamment le recouvrement systématique des déchets par du sable, la collecte du gaz et le traitement des lixiviats issus de la décomposition des ordures. « Nous allons échanger avec les populations riveraines pour prendre en compte leurs préoccupations dans le nouveau cycle de gestion du site », a-t-il affirmé.

Pour le ministre Amédé Koffi Kouakou, la gestion efficace des déchets demeure une priorité gouvernementale. Il a rappelé que la vision du gouvernement est de garantir un environnement sain pour tous les citoyens. « Si les ordures ne sont pas correctement ramassées et traitées, les populations peuvent tomber malades. Nous devons donc continuer à améliorer ce service essentiel pour le bien-être des Ivoiriens », a-t-il conclu.