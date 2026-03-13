Burkina Faso: Commune de Béré - Plusieurs écoles reçoivent des jardins scolaires

13 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Noufou Sawadogo

Plusieurs écoles primaires publiques de la commune de Béré, dans le Nazinon, ont reçu chacun, un jardin scolaire d'une superficie de 625 m2. La remise du don a eu lieu, mercredi 11 mars 2026, au sein de l'école primaire publique du village de Nacombogo.

Les écoles primaires des villages de Nacombogo, de Boulghin, de Garbin et de Bougoumbarga, dans la commune de Béré, région du Nazinon, sont désormais dotées de jardins scolaires pour faciliter l'encadrement des élèves. Le mercredi 11 mars 2026, ces structures éducatives ont reçu chacun, du Groupe Etival Solidarité Béré, un jardin-école d'une superficie de 625 m2. A cette occasion, du matériel d'arrosage des plants ont également été remis aux écoles bénéficiaires. Selon le président du Groupe, Mahamadi Zida, ces jardins ne sont pas de simples parcelles de terre.

Ils constituent, d'après lui, de véritables classes à ciel ouvert. Pour lui, en mettant les mains à la terre, les élèves vont apprendre l'éducation environnementale, notamment la protection de la biodiversité et l'importance de l'eau. « Les jardins vont permettre aux scolaires d'acquérir des techniques agricoles modernes comme l'agroécologie ou le compostage qu'ils pourront reproduire chez eux », a ajouté M. Zida. Le représentant des écoles bénéficiaires du don, Harouna Dibia, tout en témoignant sa reconnaissance au donateur, a exprimé sa joie d'avoir reçu ce joyau.

Il a souhaité que Dieu donne le maximum de moyens à son bienfaiteur pour qu'il puisse toujours les aider et étendre son geste aux autres écoles. M. Dibia a dit aussi être engagé à bien entretenir le jardin offert à sa structure afin qu'elle soit profitable aux apprenants. Pour le chef de Circonscription d'éducation de base (CCEB) de Béré, Kouliga Pacmogda, le jardin scolaire regorge un double avantage pour les apprenants. Sur le plan pédagogique, selon lui, les enfants apprennent comment entretenir une plante et la géométrie à travers les dimensions du jardin. « Ce qui s'enseigne théoriquement dans les classes, nous les pratiquons dans le jardin », a expliqué M. Pacmogda.

Sur le plan de la cantine scolaire, les produits du jardin sont utilisés pour agrémenter les repas des élèves. A ce titre, le CCEB, a précisé que les différentes spéculations produites dans le jardin sont soit récoltées pour alimenter la cantine, soit vendues sur la place du marché pour générer des ressources afin d'accompagner l'école dans ses besoins quotidiens. A ses dires, le jardin scolaire est entretenu par les élèves organisés autour d'un comité avec un cahier de gestion. Dans ces jardins scolaires offert par le Groupe Etival Solidarité Béré, l'on y trouve des spéculations comme les oignons, de l'oseille, de la tomate et des laitues.

