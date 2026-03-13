Burkina Faso: Démocratie populaire intégrale en Chine - Un modèle de gouvernance inspirant

En Chine, les Deux Sessions politiques annuelles constituent l'évènement politique le plus important. C'est un moment de dialogue national inclusif par les biais des députés à l'APN et des membres de la CCPPC. Les aspirations du peuple, les réformes et la modernisation chinoise sont largement abordées au cours de ce rendez-vous politique annuel.

Organisées la première semaine de mars, elles incarnent l'expression de la démocratie populaire intégrale en Chine. La démocratie populaire intégrale est un concept central de la politique démocratique socialiste aux caractéristiques chinoises. Elle se traduit dans la réalité en termes d'inclusion citoyenne, d'initiatives mises en oeuvre pour développer la nation et favoriser le bien-être du peuple dans son ensemble.

Le peuple a non seulement le droit d'élire ses représentants, mais aussi celui d'exprimer continuellement son opinion avant et après l'élaboration des politiques. Par exemple, lors de la consultation publique sur les projets de loi ou de la mise en place de points de contact législatifs locaux, les citoyens ordinaires peuvent directement participer au processus législatif. La participation citoyenne est permanente à travers des canaux qui permettent la prise en compte des avis.

La démocratie populaire intégrale permet aux personnes de différents niveaux et de différents secteurs d'activités de participer aux prises de décision. Des grandes orientations politiques nationales aux questions plus spécifiques de la vie quotidienne comme le tri des déchets ou la gestion des places de stationnement dans un quartier, elle cherche à trouver le plus grand dénominateur commun de la volonté populaire.

En clair, la démocratie populaire intégrale est un exercice plein et permanent de la volonté populaire. Les citoyens, en plus d'élire leurs représentants, ont voix au chapitre et participent de manière active à la vie de la société. À titre illustratif, lors de l'élaboration du 14e plan quinquennal, le PCC a mené, pour la première fois de son histoire, une consultation en ligne. Parmi les millions de suggestions reçues, un internaute avait proposé un système d'entraide aux personnes âgées dans les zones rurales densément peuplées. Cette suggestion a été intégrée au 14e plan quinquennal et est devenue une mesure concrète du plan.

Dans le même registre, en 2025, la quatrième session plénière du XXe Comité central du PCC a examiné et adopté les « Propositions du Comité central du Parti communiste chinois sur l'élaboration du 15e plan quinquennal de développement économique et social ». De mai à juin en 2025, une consultation en ligne, menée pour élaborer ce plan, a permis de recueillir plus de trois millions de suggestions d'internautes. Cela traduit avec éloquence l'expression de la démocratie participative à tous les niveaux.

La démocratie populaire intégrale est un processus de mobilisation générale de tous les Chinois dans un élan de consensus et de solidarité. Une nation qui avance est une nation qui privilégie le dialogue inclusif et qui est à l'écoute de toutes les sensibilités. Pour consolider la stabilité institutionnelle, l'unité nationale et l'engagement autour de la modernisation chinoise, le peuple exerce pleinement ses droits à travers les élections, les consultations et les prises de décision. En d'autres termes, l'aspiration à une vie meilleure pour tous est un principe fondamental que défend la démocratie populaire intégrale.

Si de nos jours la Chine est citée en exemple dans la lutte contre la pauvreté, cela n'est pas fortuit. Elle a su saisir ses causes profondes avant d'appliquer les solutions idoines. En Chine, les performances politiques se réalisent sans improvisation et sans calculs égoïstes. Ce modèle chinois devrait inspirer les pays en développement si leur volonté est de véritablement oeuvrer pour le bien-être de leurs populations.

Grâce à une discipline rigoureuse, le Parti communiste chinois (PCC) a su implémenter une gouvernance de qualité et un développement centré sur le peuple

Depuis le 18e Congrès national du PCC tenu en 2012, « huit recommandations » ont été édictées pour renforcer la discipline au sein du méga-parti, fort de 100,27 millions de membres, selon des estimations de 2024, et combattre quatre vices que sont le formalisme, la bureaucratie, l'hédonisme et la prodigalité.

Il y a lieu de rappeler que les « huit recommandations » stipulent, entre autres, une proximité permanente entre les dirigeants et la base, une sobriété et une efficacité dans l'organisation de réunions, une réduction dans l'émission des documents officiels, un allègement de contrôles en circulation lors des passages de cortèges officiels pour éviter les désagréments et une utilisation rationnelle des biens publics. Depuis leur implémentation, les « huit recommandations » sont devenus une sorte de feuille de route entre les mains des dirigeants du PCC et des citoyens chinois. Le développement de la Chine a pleinement démontré au monde que seule une démocratie qui lui convient peut-être fiable et efficace.