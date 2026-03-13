Gabon: Manzzo Sports - Solide et invaincu, le club frappe fort à mi-parcours

La première moitié du championnat de la sous-ligue de l'Ivindo s'est achevée sur une nouvelle performance convaincante de Manzzo Sports. Opposée au Tout-Puissant Zock-Djow lors de la 7e et dernière journée ce mercredi, l'équipe s'est imposée 2 buts à 1, concluant ainsi une phase aller remarquable.

Après sept journées disputées, le bilan est éloquent : 7 matchs joués, 4 victoires, 3 matchs nuls et aucune défaite, avec 7 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Une solidité qui permet à Manzzo Sports de terminer à la 2e place du classement à l'issue de cette première partie de la saison.

Le parcours des jaunes et bleus s'est construit avec patience et détermination. Après deux matchs nuls pour lancer la compétition face à Copo FC (0-0) et Bazombe AC (0-0), l'équipe a progressivement trouvé son rythme. La première victoire est intervenue face à AC Belinga (2-1), avant d'enchaîner avec un succès contre AC Ivindo (1-0).

La formation a ensuite signé l'une des victoires marquantes de cette phase aller en battant le leader Academy des Étoiles (1-0). Après un nul accroché face aux Élites du Fer de Belinga (1-1), Manzzo Sports a terminé en beauté avec une victoire de caractère face au Tout-Puissant Zock-Djow (2-1).

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Plus qu'un simple bilan comptable, cette première partie de saison met en lumière la capacité de Manzzo Sports à répondre présent dans les grands rendez-vous. Le club a en effet réussi à s'imposer face aux équipes les plus ambitieuses du championnat, notamment le leader Academy des Étoiles, le Tout-Puissant Zock-Djow, longtemps installé dans le haut du classement, et l'AC Belinga.

Ces performances traduisent la solidité collective, la discipline tactique et la détermination d'un groupe qui a su gagner en maturité au fil des rencontres. Défensivement solide et efficace dans les moments décisifs, Manzzo Sports a su bâtir une dynamique positive qui le place aujourd'hui parmi les équipes les plus redoutées de la sous-ligue.

À mi-parcours du championnat, le message est clair : Manzzo Sports ne se contente plus de suivre le rythme, il fait désormais partie des sérieux prétendants au sommet. La phase retour s'annonce donc passionnante pour une équipe invaincue, portée par la confiance et déterminée à poursuivre sur cette belle lancée.