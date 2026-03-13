Le ministre de l'économie et des finances, Mr Seedy Keita, a révélé que les institutions publiques et les particuliers doivent collectivement des dizaines de milliards de dalasis au gouvernement.

En réponse à une question du député d'Upper Nuimi, l'honorable Alhagie Mbowe, le ministre des Finances a présenté les détails des créances du gouvernement, révélant que la majeure partie de la dette est détenue par des entreprises publiques.

Mr Keita a déclaré aux législateurs que les prêts accordés par le gouvernement aux entreprises publiques s'élevaient actuellement à 331 millions de dollars, soit environ 23,78 milliards de dalasis. Il a precisé que ces dettes provenaient principalement des accords de prêt du gouvernement avec ces institutions.

« Les principales entités concernées sont la GCAA, Gamtel et la NAWEC », a déclaré le ministre, soulignant que ces organisations représentent la plus grande partie des obligations impayées envers l'État.

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Il a précisé que le gouvernement regroupe ses créances en trois catégories : les dettes des institutions, les avances impayées des particuliers et une troisième catégorie liée aux jugements rendus par les tribunaux en faveur du gouvernement.

Selon le ministre, la deuxième catégorie, celle des avances impayées par des particuliers, s'élève à environ 18,7 millions de dollars, avec des registres détaillés figurant dans les rapports gouvernementaux couvrant la période allant jusqu'en 2022 et mis à jour jusqu'en 2025.

.Cependant, lorsque le député d'Upper Nuimi a insisté pour obtenir les chiffres relatifs à la troisième catégorie, Mr Keita a répondu que ces informations ne pouvaient pas encore être divulguées.

Il a révélé que les créances liées aux tribunaux sont liées à des négociations en cours régies par un accord de confidentialité et actuellement traitées par le Ministère de la Justice.

« Les détails ne peuvent être divulgués à ce stade, » a déclaré le ministre à l'Assemblée, « les montants font toujours l'objet de négociations. »

Le député d'Upper Nuimi a contesté cette explication, arguant que ces informations devraient normalement figurer dans les comptes publics, en particulier lorsqu'il s'agit de décisions judiciaires.

Mais Mr Keita a insisté sur le fait que ces fonds relèvent de ce qu'il a qualifié d'actifs éventuels, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être comptabilisés dans les comptes publics tant que les négociations ne sont pas terminées et que des accords de règlement contraignants n'ont pas été signés.

« Tant que les négociations ne sont pas finalisées et que les plans de paiement ne sont pas convenus, ces créances ne deviennent pas exigibles », a-t-il déclaré.

Le ministre a également confirmé que les affaires judiciaires concernaient à la fois des questions nationales et internationales.

Au cours des échanges, les législateurs ont exprimé leurs préoccupations quant à la manière dont le gouvernement entendait traiter les dettes impliquant des institutions qui doivent de l'argent à l'État et à qui celui-ci doit de l'argent, notamment la Compagnie Pétrolière Nationale de la Gambie et la Compagnie de Financement du Logement et de la Sécurité Sociale.

Mr Keita a déclaré que le gouvernement ne compenserait pas ces dettes tant que les deux parties ne seraient pas parvenues à un accord négocié.

Il a également précisé que malgré les discussions en cours sur la restructuration de certaines institutions publiques, le gouvernement n'avait pas l'intention dans l'immédiat d'annuler leurs dettes.

« Seule l'Assemblée nationale a le pouvoir d'annuler les créances publiques », a-t-il déclaré aux députés.

Il a été demandé au ministre des finances si l'ancien président Yahya Jammeh figurait sur la liste des personnes ayant des dettes envers l'État. Le ministre a répondu que cette liste ne concernait que les détenteurs d'avances et ne comprenait pas son nom.

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