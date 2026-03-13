Congo-Kinshasa: Congo épelle moi - Le grand concours national qui veut révéler l'élite intellectuelle de la jeunesse congolaise

Un vent nouveau souffle sur l'éducation en République Démocratique du Congo. Très bientôt, le pays s'apprête à accueillir » CONGO ÉPELLE MOI « , un grand concours national d'épellation dédié aux jeunes talents scolaires, avec une ambition claire, célébrer l'excellence, la lecture et l'intelligence dès le plus jeune âge.

Pensé comme un outil de valorisation du mérite scolaire, CONGO ÉPELLE MOI se positionne comme bien plus qu'un simple concours. Il s'agit d'un projet éducatif structurant, destiné à encourager les élèves congolais à développer une parfaite maîtrise de la langue française, pilier de l'enseignement en RDC. Cependant, à travers l'épellation, le projet met en avant, la culture de la lecture, l'éloquence et la confiance en soi, l'excellence scolaire, et la compétition saine, dans un esprit éducatif et citoyen.

En effet, dans un contexte où la promotion de l'éducation de qualité reste un enjeu majeur, CONGO ÉPELLE MOI ambitionne de devenir une référence nationale en matière de stimulation intellectuelle des élèves. Le concours vise à révéler les meilleurs élèves de la RDC, tout en instaurant une dynamique positive autour du savoir, du langage et de la performance académique.

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À cet effet, parents, écoles et enseignants sont appelés à jouer un rôle central dans cette initiative qui place l'élève au cœur du processus éducatif. Alors que les préparatifs vont bon train, les organisateurs invitent parents, établissements scolaires, enseignants et élèves à rester attentifs. Quelque chose de grand se prépare, et ce projet promet de marquer durablement le paysage éducatif congolais. Il sied de noté, l'intelligence se prépare à monter sur scène.