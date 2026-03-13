Sénégal: L'US Gorée, le Casa Sports, Oslo FA et EJ Fatick passent en quarts de finale

13 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'US Gorée, le Casa sports, Oslo FA et EJ Fatick ont rejoint Teungueth FC et Diambars de Saly en quarts de finale de la Coupe du Sénégal, à l'issue de matchs disputés jeudi, a constaté l'APS.

L'US Gorée, deuxième de la Ligue 1, a dominé (3-0) Don Bosco de Tambacounda, pensionnaire de la Nationale 1 (troisième). Le Casa sports a remporté le duel entre clubs de l'élite des quarts de finale en dominant (2-0)) les académiciens de Dakar Sacré coeur (DSC). Dans le derby du Sine, EJ Fatick a sorti (1-0) Jamono de Fatick. Dans le duel des clubs de Ligue 2, Oslo FA a battu 2 buts à 1 le Dakar université club.

Mercredi, dans le choc des huitièmes de finale entre deux clubs de l'élite, Tenugueth FC s'était imposé devant l'AS Pikine (2-1) au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Cette victoire permet à l'équipe de Rufisque de valider sa qualification pour les quarts de finale de la coupe du Sénégal. TFC va rencontrer en quart de finale Diambars qui a éliminé aux tirs au but (4-3) les HLM. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

Les huitièmes de finale de la Coupe nationale se poursuient vendredi. L'équipe de Génération Foot, détentrice du trophée, va se déplacer vendredi à Saint-Louis pour affronter l'USC Saint-Louis.

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-- Voici les résultas des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal :

  • Diambars-HLM : 4 tirs au but à 3
  • US Gorée-Don Bosco :3-0
  • DUC-Oslo FA : 1-2
  • Dakar Sacré Coeur-Casa Sports : 0-2
  • Jamono de Fatick-EJ Fatick : 0-1
  • Pout SC-Essamaye FC (21 h), Stade Maniang Soumaré de Thiès

-- Vendredi : USC Saint-Louis-Génération Foot, à 16h, au dtade Mawade-Wade

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