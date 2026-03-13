Sénégal: Richard-Toll - Des certifications remises à 229 apprenants de l'ISEP

Richard-Toll — L'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Richard-Toll (nord), a remis, jeudi, des certifications à 229 apprenants qui ont été formés en dix métiers à l'issue d'une session de formation sanctionnée par un taux de réussite de 100%.

"Au total, 230 candidats étaient initialement inscrits à cette session de certification sanctionnant des formations de six mois. Mais une absence a ramené l'effectif à 229 apprenants qui ont été évalués", a expliqué l'inspecteur de spécialité à l'Académie de Saint-Louis, Ndiogou Fall, superviseur de la session. Il s'exprimait au terme de la cérémonie de certification des apprenants de l'ISEP de Richard-Toll, en présence notamment du directeur de l'établissement, Pape Abdoulaye Diaw et du responsables du secteur de l'éducation et de différents partenaires, dont les responsables des entreprises locales.

Les responsables de l'ISEP ont fait savoir que les épreuves, à forte dominante pratique, se sont déroulées sur plusieurs sites, notamment dans les espaces pédagogiques de l'établissement et au sein d'entreprises partenaires de la localité. "Une partie des évaluations pratiques s'est tenue au niveau de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), tandis que d'autres se sont déroulées dans les ateliers pédagogiques de l'institut", a précisé M. Fall.

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L'inspecteur s'est dit satisfait du niveau global des apprenants, saluant le travail remarquable accompli par les équipes pédagogiques avec l'appui des professionnels et des entreprises locales impliquées dans le processus de formation. Selon lui, ces entreprises contribuent à la formation en mettant à disposition des formateurs issus de leur personnel et en accueillant les apprenants en stage, ce qui permet de "renforcer le lien entre la formation et le monde du travail".

Le représentant du président du jury, Assane Ndiaye, a lui aussi salué la qualité de la collaboration entre l'ISEP et les entreprises partenaires, soulignant qu'elle favorise la mise à disposition de ressources humaines qualifiées pour le tissu économique local. "Cette collaboration entre l'école et l'entreprise est essentielle. Elle nous permet de disposer, à terme, des ressources humaines de qualité capables d'accompagner la modernisation des installations industrielles", a déclaré M.Ndiaye par ailleurs directeur des ressources humaines à la CSS.

Il a rappelé que l'établissement a réussi à maintenir, pour la deuxième année consécutive, un taux de réussite de 100 %, une performance qu'il attribue à l'engagement du management, du corps professoral et du personnel administratif. Le directeur général de l'ISEP de Richard-Toll, Pape Abdoulaye Diaw, a pour sa part salué l'accompagnement du secteur privé, notamment celui d'entreprises locales, qui ont participé à l'encadrement et à l'évaluation des apprenants.

Selon lui, le modèle pédagogique de l'établissement repose sur une forte articulation entre formation et immersion en entreprise, avec plusieurs stages organisés durant le parcours des apprenants afin de faciliter leur insertion professionnelle.

M. Diaw a également annoncé l'arrivée d'un important lot d'équipements destinés à renforcer les capacités pédagogiques de l'établissement, en attendant la construction de ses infrastructures définitives dans le cadre d'un projet appuyé par la Banque mondiale.

"Le futur site de l'ISEP comprendra notamment un bloc administratif et pédagogique ainsi qu'un espace d'application dédié à la formation pratique", a-t-il précisé. Le directeur général a enfin appelé les collectivités territoriales et les partenaires économiques à renforcer leur accompagnement afin de favoriser l'insertion professionnelle et l'auto-emploi des jeunes formés dans l'établissement.