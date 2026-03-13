Sénégal: Podor - Des chefs religieux sensibilisés à la prévention des maladies rénales à Ndioum

Ndioum — Des imams et maîtres coraniques ont été sensibilisés, jeudi, sur les maladies rénales, à travers des activités de dépistage dans le but de leur permettre de parler aux fidèles sur la prévention de ces pathologies.

Cette journée organisée à l'occasion du deuxième jeudi du mois de mars, en est à sa quatrième édition à Ndioum. Pour cette année, les organisateurs choisi d'impliquer les chefs religieux, notamment les imams et maîtres coraniques, en raison de leur influence dans l'éducation et l'orientation des communautés.

"Les imams jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des populations. À travers leurs prêches et leurs enseignements, ils peuvent contribuer efficacement à la prévention de cette maladie", a expliqué Docteur Mohamed Daha Bâ, chef du Service néphrologie de l'hôpital de Ndioum au terme de la cérémonie.

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Le thème de cette édition a porté sur "La santé rénale : prendre soin de tous, tout en protégeant la planète". Selon le médecin, ce thème revêt une importance particulière en raison du caractère dangereux et sournois des maladies rénales. Dans la plupart des cas, d'après lui, lorsque la maladie se manifeste, près de 80 % des capacités de filtration du rein "sont déjà endommagée".

M. Bâ a également souligné l'importance de la prévention et du dépistage précoce, rappelant que depuis deux ans, son service mène régulièrement des activités de sensibilisation et de dépistage dans différentes localités du district sanitaire de Podor.

Il a signalé que son service a aussi sillonné pratiquement tout le district pour informer les populations sur les risques liés aux maladies rénales et l'importance du dépistage. Il a invité les populations à adopter de bonnes habitudes pour préserver leur santé rénale, recommandant notamment de s'hydrater suffisamment, en particulier lors de la rupture du jeûne.