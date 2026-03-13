Sénégal: Les femmes appelées à participer aux activités de l'Académie nationale des sciences et techniques

Dakar — Anta Tall Dia, professeur de santé publique et membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, a sensibilisé, jeudi, les femmes évoluant dans la recherche et la science à participer aux activités de cette institution, en vue de bénéficier à des programmes de mentorat.

" (...) C'est le moment de lancer un appel aux femmes qui s'intéressent à la recherche, à la science, de venir participer aux activités de l'académie et nous avons l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal, qui est là pour nous accompagner. Et nous pensons nous appuyer sur le mentorat pour que cette Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal soit une sorte de pépinière", a-t-elle déclaré. Professeur Anta Tall Dia s'exprimait face à des journalistes, au terme de la rencontre institutionnelle de l'académie des sciences et techniques, axée sur le thème "droits, justices, actions pour toutes les femmes et filles".

Elle explique son appel par le fait qu'au sein de l'académie, seules les sections "sciences" et "santé" comptent le plus de femmes, l'apport de celles-ci sera "certainement très profitable à l'institution", dans d'autres sections. "La recherche, la science, dont l'objectif c'est de produire du savoir, demandent des ressources et nous avons vu également que l'état sénégalais a essayé de pallier en octroyant d'emblée une partie des fonds dédiés à la recherche aux femmes", reconnaît-elle tout en précisant que cela leur permet de pallier à la déficience des femmes dans les sciences.

Pr Anta Tall Dia, fait toutefois remarquer comment de "plus en plus les femmes ont un apport considérable dans la visibilité de la science, d'autant plus que dans leur démarche de recherche, elles ont actuellement, une "approche holistique plus globale", ne se limitant pas seulement à la "technicité", mais englobant aussi, toutes les "considérations sociales, éthiques et environnementales".

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La vice-présidente de l'Association nationale des jeunes scientifiques du Sénégal, Dr Fatou Ndoye, s'est pour sa part, félicité du programme de mentorat offert par l'académie, estimant qu'il est important pour les jeunes femmes de prendre leurs aînées comme des références et des modèles de persévérance, en vue d'aller vers l'excellence dans le domaine des sciences et technologies. "Nous menons beaucoup d'activités en lien avec le renforcement des capacités des jeunes, sur la rédaction de projets par exemple, sur le renforcement en leadership (...) ", fait-elle savoir.