Sénégal: Qualification Mondial féminin 2026 - Cheikh Sarr salue une meilleure organisation défensive malgré la défaite

Dakar — L'entraîneur de l'équipe féminine du Sénégal, Cheikh Sarr, s'est dit, jeudi à San Juan (Porto Rico), satisfait de l'organisation défensive affichée par ses joueuses face aux Espagnoles, reconnaissant, toutefois, que des erreurs dans les rotations et les replis ont pesé dans l'issue de la rencontre.

L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est inclinée jeudi devant celle de l'Espagne, sur le score de 84 à 51, en match comptant pour la deuxième journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. C'est la deuxième défaite des Lionnes en autant de matchs.

"Elles (les Espagnoles) ont eu 30 passes décisives aujourd'hui, c'est un énorme nombre. Mais nous avons suivi et respecté le plan de jeu et j'en suis satisfait. Nous avons géré nos joueuses et nous avons aussi géré notre défense", a-t-il déclaré, en conférence de presse d'après match, en compagnie de la pivot, Khadija Faye.

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Le technicien sénégalais a souligné que son équipe avait mis en place une défense plus structurée afin de contenir l'attaque espagnole, l'une des plus performantes du tournoi. Cette organisation défensive a permis par moments de limiter les espaces et de mieux contrôler les situations de jeu. Il reconnaît toutefois que certains ajustements restent nécessaires. "Parfois, nous faisons encore trop d'erreurs : récupérations tardives, retards sur les rotations. C'est pour cela que nous encaissons ces tirs", a-t-il expliqué.

"Quand vous jouez contre une équipe comme l'Espagne, qui a de très bonnes joueuses, cela devient difficile. Elles ont réussi, je crois, 10 tirs sur 26 à trois points. C'est beaucoup", a-t-il indiqué. Malgré cela, Cheikh Sarr estime que le dispositif défensif testé lors de cette rencontre constitue une base intéressante pour la suite de la compétition. "Nous n'avions pas décidé hier (mercredi) de jouer cette défense. Nous avons décidé de l'essayer aujourd'hui (jeudi), parce que nous allons affronter trois équipes différentes lors des prochains matchs. Nous voulions la tester aujourd'hui pour voir comment cela fonctionne", a-t-il soutenu.

"Je pense que c'est un atout pour nous. Nous pouvons l'utiliser contre n'importe quelle équipe lors des prochains matchs. La défense est bonne, mais parfois les rotations au milieu arrivent un peu en retard. Nous allons corriger cela", a ajouté Cheikh Sarr. Le Sénégal va affronter la Nouvelle-Zélande, samedi, lors de la troisième journée du tournoi de qualification au Mondial 2026 prévu en septembre à Berlin.

L'entraîneur sénégalais a également indiqué que la préparation du prochain match contre la Nouvelle-Zélande a déjà commencé. "Nous savons que les Néo-zélandaises sont agressives, qu'elles jouent vite et qu'elles tirent bien. Nous devons nous préparer et nous assurer que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira pas demain", a-t-il dit.

L'équipe nationale du Sénégal évolue pour l'instant avec une seule meneuse disponible suite à la blessure de Sabou Gueye. Interpellé sur l'état de santé de cette dernière, il a assuré que "pour l'instant, tout va bien et qu'elle pourrait peut-être jouer les deux prochains matchs. Nous ne le savons pas encore. Nous espérons vraiment qu'elle pourra être sur le terrain, parce que nous en avons vraiment besoin", a déclaré Cheikh Sarr.