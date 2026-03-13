Sénégal: Télécommunications - Les redevances passent de 1 % à 4 %, ce qui a permis de recouvrer 17 milliards de francs CFA cette année

Dakar — Les redevances du secteur des télécommunications sont passées de 1 % à 4 % à la suite de renégociations de contrats et de conventions menées par l'État du Sénégal, ce qui a permis de recouvrer 17 milliards de francs CFA au cours de cette année, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

Il intervenait à un point de presse du gouvernement, en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko, sur la renégociation de contrats et de conventions déjà signés par l'État. Cette renégociation a permis d'accroître significativement les recettes publiques générées par le secteur des télécommunications, selon M. Sall. Dix-sept milliards de francs CFA ont été recouvrés cette année au titre des redevances des télécommunications, a-t-il indiqué.

Les ressources supplémentaires engrangées sont "un matelas confortable", qui va contribuer au refinancement du secteur de l'audiovisuel et de la culture, d'après Alioune Sall. Cette hausse des recettes servira aussi à la production de contenus adaptés aux réalités socioculturelles du pays, a-t-il dit.