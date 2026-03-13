Sénégal: Usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles - Le taux d'exécution des travaux compris entre 90 et 98 %

13 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ouakam — Le taux d'exécution des travaux de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles (ouest) est compris entre 90 et 98 %, a indiqué le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, jeudi, à Dakar, en saluant "une innovation courageuse".

"Cette usine des Mamelles est la première expérience sénégalaise en matière de dessalement de l'eau de mer. C'est un projet innovant, c'est un projet courageux [...] Nous en sommes à un taux d'exécution compris entre 90 et 98 %", a-t-il dit à la fin d'une visite du chantier en compagnie de ses collègues Ibrahima Sy (Santé et Hygiène publique) et Fatou Diouf (Pêches et Économie maritime). "Cette visite conjointe est la manifestation de notre engagement commun à travailler en synergie pour faire aboutir ce projet et le livrer dans le meilleur délai aux Dakarois", a-t-il ajouté.

Cheikh Tidiane Dièye s'est réjoui d'avoir visité "une infrastructure de qualité, avec des technologies de pointe". Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement assure que le gouvernement fera de son mieux pour que la construction de l'usine s'achève dans le délai indiqué. Il rappelle qu'une autre usine de dessalement de l'eau de mer sera construite au Sénégal "dans les prochaines années".

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Sa capacité sera de 400 000 mètres cubes par jour, a indiqué M. Dièye. Selon un document du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles est "un projet majeur" de la Société nationale des eaux du Sénégal.

Le dessalement est une technologie que le Sénégal explore pour la première fois au village de Ouakam, situé près des Mamelles. "Contrairement aux nappes souterraines dont les volumes ont tendance à baisser, l'eau de mer offre une option sécurisante, car c'est une ressource inépuisable", explique le document.

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