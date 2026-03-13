Sénégal: Maladies rénales - Le directeur de la Santé insiste sur l'importance de la prévention

Dakar — Le directeur de la Santé a insisté, jeudi, sur l'importance de la prévention des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité, afin d'éviter la survenue de maladies rénales aux traitements coûteux.

"Prévenir la maladie rénale, c'est prévenir l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète qui sont considérés comme des facteurs de risques des maladies rénales", a notamment déclaré Ousmane Cissé. Il prenait part à la commémoration de la Journée mondiale du rein au centre d'hémodialyse Khalifa Ababacar Sall de Liberté 6, par le ministère de la Santé en collaboration avec la mairie de Dakar. L'édition de cette année est placée sous le thème : "La santé rénale : prendre soin de tous, tout en protégeant la planète".

Selon le directeur de la Santé, on peut éviter la survenue de la maladie rénale chronique. "D'où l'importance de la commémoration de cette journée, qui est une occasion de faire une communication sur la prévention". Pour mieux sensibiliser le public, Ousmane Cissé a insister sur le coût élevé des soins pour les personnes souffrant de maladies rénales.

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"La transplantation rénale a un coût de 20 millions francs CFA, la première année. Une somme qui va baisser pour se stabiliser autour de 2,5 millions chaque année. Il s'agit d'un coût excessif, d'où la nécessité d'aller vers la prévention et éviter la survenue de ces maladies", a-t-il exhorté. S'agissant de l'hémodialyse, "le prix du kit subventionné par l'Etat coûte 35 000 francs CFA par séance. Il est de 65 000 francs CFA dans le privé. Ce qui coûte très cher", a-t-il dit.

Cette subvention supportée par l'Etat s'élève à 6 milliards par année, d'après les données de l'Agence nationale de la Couverture sanitaire universelle (SEN/CSU), a fait savoir le directeur de la Santé. "La maladie rénale est trés coûteuse. Un centre d'hémodialyse a besoin de logistique, de machines, d'eau et d'électricité, de personnel de soutien. Les hémodialyses doivent prendre des médicaments. Tout cela est très coûteux", a-t-il ajouté.