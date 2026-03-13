Afrique de l'Ouest: En Casamance, une opération meurtrière contre le narcotrafic à la frontière gambienne

Le sud du Sénégal est à nouveau le théâtre de violents affrontements. Mercredi 11 mars 2026, une mission de sécurisation visant à démanteler des réseaux de production de stupéfiants a tourné au drame, rappelant que la stabilité de la région reste suspendue à la lutte contre l'économie de guerre des bandes armées.

L'intervention s'est déroulée dans le secteur de Kadialock, une zone forestière sensible située à proximité de la Gambie. Selon les précisions fournies par la Direction des relations publiques des armées (DIRPA) et relayées par le média 360 Afrique, un détachement militaire a été pris pour cible alors qu'il procédait à la destruction de champs de chanvre indien. L'accrochage a été particulièrement violent : un soldat sénégalais a perdu la vie et six autres ont été blessés au cours des échanges de tirs.

Cependant, la riposte des forces de défense a permis de "neutraliser" plusieurs assaillants sur le coup. Concernant les rescapés du détachement, les nouvelles sont plus rassurantes. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital militaire de Ziguinchor où leur état est jugé stable. Cette mission périlleuse s'inscrit dans une volonté de tarir les sources de revenus des groupes armés qui exploitent l'enclavement de la zone pour financer leurs activités criminelles.

Cet incident souligne la mutation du conflit casamançais, l'un des plus vieux d'Afrique. Si les revendications politiques du MFDC ont perdu de leur intensité, notamment après les accords de paix historiques signés à Bissau en février 2025, la dimension criminelle du conflit demeure. D'après les analyses de 360 Afrique, les bandes armées résiduelles se sont repliées sur le trafic de bois et de cannabis, utilisant les frontières poreuses avec la Gambie et la Guinée-Bissau comme sanctuaires.

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Par ailleurs, l'armée a intensifié ses opérations de ratissage dans tout le secteur de Bignona depuis jeudi soir. L'objectif est de traquer les rescapés du groupe d'assaillants et de sécuriser les villages environnants pour permettre aux populations déplacées de continuer leur réinstallation dans la sérénité. Les patrouilles de surveillance ont été renforcées afin d'empêcher toute réorganisation des réseaux de trafiquants à la faveur de ce regain de tension.

Enfin, la poursuite de ces opérations de traque montre que l'État sénégalais ne compte laisser aucun répit aux factions refusant le dépôt des armes. Malgré les avancées diplomatiques notables des derniers mois, la présence militaire reste le dernier rempart pour protéger les civils contre les exactions de groupes qui voient leurs intérêts économiques menacés par le retour progressif de l'autorité de l'État. Pour Dakar, l'enjeu est de transformer les promesses de paix de 2025 en une réalité concrète, où la loi remplace définitivement le commerce illicite des armes et de la drogue.