Sénégal: Lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières - Un site d'orpaillage clandestin démantelé à Soréto

Les forces de sécurité poursuivent leurs actions contre l'exploitation illégale des ressources minières dans l'est du Sénégal. Le jeudi 12 mars 2026, le détachement du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 1 (GARSI 1) de Kidira, déployé en poste avancé dans le village de Diyabougou, a procédé au démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Soréto, sur les berges de la Falémé, dans le département de Bakel.

L'opération, menée dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite de l'or, a permis de neutraliser les installations utilisées par les exploitants illégaux. Sur place, les éléments du GARSI ont détruit trois dragues servant à l'extraction artisanale de l'or dans le lit du fleuve.

Les forces de sécurité ont également saisi plusieurs équipements utilisés pour les activités d'orpaillage. Le matériel récupéré comprend deux groupes électrogènes, trois pompes à eau, deux batteries, quinze pelles, six piques ainsi que des haches et des coupe-coupes.

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Cette intervention s'inscrit dans la stratégie des autorités visant à protéger les ressources naturelles et à mettre un terme aux activités minières clandestines, souvent à l'origine de dégradations environnementales et de problèmes de sécurité dans les zones frontalières.

Les opérations de surveillance et de démantèlement devraient se poursuivre dans cette zone aurifère de la Falémé, régulièrement ciblée par les exploitants illégaux.