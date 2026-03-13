Sénégal: Bambilor - Des députés en mission dans la forêt classée de Deny Youssef face aux inquiétudes des populations

Une délégation parlementaire composée de 18 députés a effectué, jeudi 12 mars 2026, une visite de terrain dans la commune de Bambilor afin de s'enquérir de la situation liée au projet d'implantation d'un Centre intégré de valorisation des déchets (CIVD) dans la zone.

La mission conjointe était conduite par les membres de la Commission du Développement rural, présidée par l'honorable député Ibrahima Mbodji, et ceux de la Commission du Développement durable et de la Transition écologique de l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable députée Amy Ndiaye.

Placée sous la supervision du sous-préfet de l'arrondissement, Ibrahima Diouf, la visite s'est déroulée en présence du commandant de la brigade de proximité de Sébikhotane, Mamadou Ndong.

Sur le terrain, la délégation s'est rendue dans la forêt classée de Deny Youssef, un espace de plus de 200 hectares correspondant au titre foncier n°419/R et situé entre les localités de Mbeuth et Ndoyène. Les parlementaires ont procédé à une inspection du site afin de constater de visu la situation et d'évaluer les préoccupations soulevées par les populations locales.

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À l'issue de la visite, les députés ont donné la parole aux habitants impactés par le projet porté par le Programme de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED). Les populations ont exprimé leurs inquiétudes quant aux éventuelles conséquences environnementales et socio-économiques de l'installation du CIVD dans cette zone à vocation agricole.

Selon elles, la mise en place de cette infrastructure pourrait affecter leurs activités agricoles et porter atteinte à l'équilibre écologique de la zone. Elles ont ainsi sollicité l'intervention des parlementaires pour jouer un rôle de médiation et examiner la possibilité d'identifier un site alternatif pour accueillir le projet.

En réponse, les députés ont salué l'accueil réservé par les populations ainsi que la qualité des échanges, jugés constructifs. Ils ont réaffirmé leur engagement à favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes afin de trouver une issue concertée à cette situation.

Dans cette perspective, les parlementaires ont indiqué leur intention d'organiser une rencontre regroupant les différents acteurs concernés pour ouvrir un cadre de concertation. Cette démarche sera menée en collaboration avec les présidents des deux commissions parlementaires, notamment Ibrahima Mbodji et Sofiétou Malick Mbaye, ainsi que le vice-président Ousmane Ciss.

La visite de terrain s'est finalement achevée dans un climat d'apaisement, marqué par un esprit de coopération entre les populations et les autorités présentes. Tous ont réaffirmé leur volonté de privilégier le dialogue et la concertation afin d'aboutir à une solution consensuelle.