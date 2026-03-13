Sénégal: Dette extérieure - Le pays évite le défaut de paiement en remboursant environ 270 milliards de francs CFA

13 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'État du Sénégal a remboursé 471 millions de dollars américains (environ 270 milliards de francs CFA), une partie de sa dette extérieure, avant le délai fixé à ce vendredi 13 mars, se mettant ainsi à l'abri d'un défaut de paiement, annoncent plusieurs médias.

"Le Sénégal a remboursé les coupons et le principal de ses obligations étrangères avant le délai fixé à ce vendredi, évitant ainsi un défaut de paiement", annonce l'agence de presse américaine Bloomberg, spécialisée dans les marchés financiers.

"La banque centrale [à laquelle appartient] ce pays d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a transféré [...] 380 millions d'euros (presque 250 milliards de francs CFA) aux détenteurs de ses obligations libellées en euros et arrivant à échéance en 2028", ajoute-t-elle.

"Elle a également versé 33 millions de dollars (presque 19 milliards de francs CFA) sur des obligations libellées en dollars arrivant à échéance en 2048", poursuit l'agence américaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une source proche du ministère sénégalais des Finances et du Budget, contactée par l'APS, a préféré ne rien dire à ce sujet.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'un de ses partenaires financiers, le Sénégal est confronté à un endettement de 132 % du produit intérieur brut.

Un audit mené par les autorités sénégalaises en 2025 a dévoilé des données jugées erronées, concernant le niveau d'endettement du pays.

Les dirigeants actuels du pays tiennent leurs prédécesseurs responsables de la publication de fausses déclarations relatives à la dette, une accusation que rejette l'ex-président de la République, Macky Sall.

En raison de cette situation, le FMI a gelé un programme de prêt dont devrait bénéficier le pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.