Sénégal: Dette extérieure - Le pays évite le défaut de paiement en remboursant environ 270 milliards de francs CFA

Dakar — L'État du Sénégal a remboursé 471 millions de dollars américains (environ 270 milliards de francs CFA), une partie de sa dette extérieure, avant le délai fixé à ce vendredi 13 mars, se mettant ainsi à l'abri d'un défaut de paiement, annoncent plusieurs médias.

"Le Sénégal a remboursé les coupons et le principal de ses obligations étrangères avant le délai fixé à ce vendredi, évitant ainsi un défaut de paiement", annonce l'agence de presse américaine Bloomberg, spécialisée dans les marchés financiers.

"La banque centrale [à laquelle appartient] ce pays d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a transféré [...] 380 millions d'euros (presque 250 milliards de francs CFA) aux détenteurs de ses obligations libellées en euros et arrivant à échéance en 2028", ajoute-t-elle.

"Elle a également versé 33 millions de dollars (presque 19 milliards de francs CFA) sur des obligations libellées en dollars arrivant à échéance en 2048", poursuit l'agence américaine.

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Une source proche du ministère sénégalais des Finances et du Budget, contactée par l'APS, a préféré ne rien dire à ce sujet.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'un de ses partenaires financiers, le Sénégal est confronté à un endettement de 132 % du produit intérieur brut.

Un audit mené par les autorités sénégalaises en 2025 a dévoilé des données jugées erronées, concernant le niveau d'endettement du pays.

Les dirigeants actuels du pays tiennent leurs prédécesseurs responsables de la publication de fausses déclarations relatives à la dette, une accusation que rejette l'ex-président de la République, Macky Sall.

En raison de cette situation, le FMI a gelé un programme de prêt dont devrait bénéficier le pays.