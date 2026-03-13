Sénégal: Touba - La Nuit du destin célébrée dans la ferveur et la dévotion

Touba — La Nuit du destin, ou Laylatoul Qadr en arabe, a été célébrée dans une forte ferveur religieuse à Touba (centre), capitale du mouridisme, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des centaines de fidèles se sont rendus à la Grande Mosquée et dans plusieurs lieux de prière de la cité religieuse pour accomplir des actes de dévotion, notamment des prières, des récitations du Coran, des séances de zikr ainsi que des déclamations de panégyriques.

Cette nuit considérée comme l'une des plus sacrées du mois de Ramadan a également été intensément vécue à la résidence de Sokhna Maimouna Mbacké, fille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, située aux HLM de Touba, où de nombreux disciples et fidèles se sont réunis pour prier et implorer la grâce divine.

A la Grande Mosquée de Touba, l'atmosphère était empreinte de spiritualité.

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Hommes, femmes et jeunes y ont passé une bonne partie de la nuit en prière, espérant bénéficier des bénédictions associées à cette nuit que la tradition islamique considère comme "meilleure que mille mois".

Plusieurs fidèles rencontrés sur place ont exprimé leur émotion et leur attachement à cette célébration.

Mamadou Fall, venu de Diourbel, explique avoir effectué le déplacement pour vivre pleinement ce moment de spiritualité.

"Chaque année, je viens à Touba pour la Nuit du destin. C'est un moment unique pour se rapprocher de Dieu et demander pardon pour ses fautes", a-t-il confié.

Pour Sokhna Ndiollé Mbaye, fidèle résidant à Touba, cette nuit représente une occasion de renouveler sa foi.

"Nous passons la nuit à prier et à lire le Coran. C'est un moment de paix intérieure et de partage entre musulmans", a-t-elle déclaré.

De son côté, Cheikh Guèye juge que l'ambiance spirituelle qui règne à Touba pendant cette nuit est particulière.

"On ressent une grande solidarité entre les fidèles. Tout le monde est venu pour la même chose : prier et rechercher l'agrément de Dieu", a-t-il dit.

Dans plusieurs quartiers de la ville sainte, des familles et des "dahiras" (organisations religieuses) ont également initié des séances de prière collective et de récitation du Coran et de Khassaïd, prolongeant la ferveur religieuse jusqu'aux premières heures de l'aube.

Comme chaque année, la Nuit du destin a ainsi rassemblé plusieurs de fidèles à Touba, dans un élan de foi et de spiritualité, marqué par la prière, le recueillement et la solidarité entre croyants.