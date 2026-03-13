Sénégal: Pôle sud - Une étude monographique lancée pour structurer les chaines de valeur

Sédhiou — Le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération vient de lancer le processus d'élaboration de l'étude monographique du pôle territoire sud, dans l'optique d'arriver à une structuration des chaînes de valeur dans les régions concernées (Kolda et Sédhiou).

Selon Moussa Sall, membre du Programme d'accélération compétitivité et emplois (PACE), cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une "une stratégie ciblée et territorialisée pour le développement de secteur privé".

M. Sall intervenait lors du comité régional de développement (CRD) de lancement de ce processus, jeudi, à la Chambre des métiers de Sédhiou.

Il a expliqué que pour opérationnaliser sa stratégie, le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération a défini une approche visant notamment la structuration des chaines de valeur et l'indentification du secteur privé pour impulser le développement des pôles territoires.

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"A partir de là, il est important de faire une monographie exhaustive des pôles territoires pour savoir comment la dotation et les ressources peuvent influencer la compétitivité du secteur privé, mais aussi identifier les freins endogènes et les freins en dehors du pôle qui peuvent ralentir la compétitivité des entreprises".

Il a ajouté : "Le PACE, à travers le ministère de l'Economie, a carrément déconcentré le processus", en faisant des gouverneurs et des services déconcentrés "les acteurs prépondérants de la réussite de ce processus", aux côtés du secteur privé.

Moussa Sall a insisté sur la collaboration entre les responsables du programme, les services déconcentrés, les acteurs locaux et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour la fourniture exhaustive de données, afin de faciliter la cartographie des chaines de valeur et l'identification des entreprises.

Les résultats issus des travaux vont structurer le dialogue public privé, a-t-il indiqué, ajoutant : "Le dialogue public privé ne se fera plus sur de l'aérien, mais à partir des filières et leurs freins à la compétitivité, leur dimension en termes de montée en échelle et les réformes à mettre en place".

Le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, a salué la démarche du ministère de l'Economie consistant à dépêcher une mission dans le Pakao, pour s'entretenir avec les acteurs à la base dans le cadre du processus d'élaboration de cette monographie.

"C'est un exercice important, car il s'agira à la suite de la réalisation de cette cartographie de chaines de valeur ainsi que des filières, de dérouler un plan d'action allant dans le sens d'accompagner les entreprises qui seront identifiées", a-t-il relevé.

Aussi le chef de l'exécutif régional a-t-il instruit l'ensemble des chefs de services concernés pour une réaction diligente, afin de fournir des données fiables à la mission pour une exploitation judicieuse.