Sénégal: Fête du 4 Avril à Thiès - Les préparatifs évoluent de manière positive, selon Babacar Diop

Thiès — Le maire de la ville de Thiès (ouest), Babacar Diop, a assuré que les préparatifs de la fête nationale du 4-avril qui se tiendra dans la cité du rail sous la présidence du chef de l'Etat, se passent bien et évoluent de manière positive, malgré quelques retards relevés dans le pavage.

"De manière générale, ça se passe bien même si, les délais ont été très courts. Le volet le plus compliqué reste encore le pavage", a dit Babacar Diop dans un entretien avec l'APS, jeudi, en marge d'une audience qu'il a accordée au directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong.

Des travaux de pavage et d'embellissement ont été lancés, notamment le long de l'avenue Caen sur laquelle vont parader les défilants, civils et militaires, le jour du 4-avril.

"Nos équipes sont sur le terrain, nous avons dû parler avec l'entreprise chargée de ces travaux pour renforcer son équipe, la doubler voire la tripler", a rapporté Babacar Diop.

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"Depuis hier (mercredi), nous avons le soutien de l'AGETIP, qui est venue [à la rescousse] pour qu'on puisse finir les travaux", a renseigné le maire, ajoutant: "De ce point de vue, il y a une bonne évolution, parce que certains axes devraient être éclairés".

Les travaux de réhabilitation du réseau routier, ainsi que l'élagage des arbres ont aussi commencé, après que l'opération Thiès ville propre a été lancée en présence du directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr.

Les agents de cette entité, reconnaissables à leur tenue de couleur verte, sont visibles dans certaines grandes artères, balayant et désensablant la chaussée.

"De manière générale, ça se passe bien", rassure le maire Babacar Diop, qui en est à sa quatrième année de mandat à la tête de la ville de Thiès.

En ce qui concerne le programme d'activités retenues, il a démarré avec un forum destiné à recueillir les avis des populations, a-t-il dit, soulignant que "c'était une manière de les impliquer".

Juste après la Korité, fête marquant la fin du jeûne musulman, il y aura un colloque scientifique sur le thème "Thiès, la capitale du rail: genèse et évolution".

Pendant deux jours, des universitaires et des historiens vont revisiter l'histoire de Thiès, ville africaine cosmopolite qui doit en grande partie sa position avant-gardiste aux combats syndical, politique, intellectuel et artistique et au chemin de fer, installé depuis 1885 par le colonisateur français.

Une randonnée pédestre sera organisée "le dernier weekend avant l'événement"

Au menu des activités de la fête de l'indépendance à Thiès, il est prévu une grande veillée culturelle ainsi qu'une exposition, les 2 ou le 3 avril, sur les grandes figures de la ville.

Elle sera organisée par la ville, en collaboration avec le journal Le Soleil (public) qui garde beaucoup d'archives sur Thiès, poursuit Babacar Diop.

Dans la même logique d'animation tous azimuts de la ville, la municipalité organise des concours à l'intention des élèves, en lien avec l'inspection d'académie de Thiès.

L'installation des tribunes officielles a commencé depuis le mardi 10 mars.

Enfin, un concert est prévu avec le chanteur Youssou Ndour, le 4-avril.

"Nous serons à jour et la fête sera belle et populaire", promet le maire, avant de lancer, à l'endroit des populations Thiès, un "appel à l'unité, à la paix et à la discipline".

Pour Babacar Diop, "la discipline et la mobilisation citoyenne sont la clef de la réussite" de cet événement qu'il qualifie d'historique".

Après une première délocalisation de la célébration de la fête nationale de l'indépendance à Thiès en 1979, sous l'égide de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, il y a eu une seconde tentative avortée, sur fond de tension politique, en 2004.