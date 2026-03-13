Sénégal: 19e journée de Ligue 1 - Le leader AJEL en danger à Ziguinchor

Dakar — Le déplacement à Ziguinchor du leader de la Ligue 1 de football, AJEL de Rufisque, pour jouer le Casa Sports, dimanche, est l'une des affiches phares de la 19e journée, avec le derby devant opposer l'ASC Cambérène à l'US Ouakam.

Solide leader avec une série de quatre victoires consécutives, AJEL (36 pts+10) va effectuer un déplacement périlleux au Stade Aline Sitoë Diatta, avec l'ambition de rester sur leur dynamique victorieuse. L'équipe d'AJEL va affronter une équipe du Casa Sports qui n'a certes pas encore perdu à domicile depuis l'entame de la saison, mais est aussi restée sans signer la moindre victoire depuis la 12e journée, pour un total de cinq victoires, 12 matchs nuls contre une défaite.

Les protégés de l'entraîneur Balla Djiba ont toutefois enregistré une petite éclaircie en validant leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, après leur victoire, 2-0, aux dépens de Dakar Sacré Coeur (DSC). Mais l'équipe de Ziguinchor risque d'être un peu handicapée par la fatigue du match en milieu de semaine. Son adversaire, déjà éliminé depuis les seizièmes de finale, n'a pas joué dans l'intervalle et a donc bénéficié d'un temps de récupération plus conséquent.

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Le dauphin d'AJEL, l'US Gorée, reçoit pour sa part la Linguère de Saint-Louis pour enchaîner une deuxième victoire d'affilée et garder le contact avec le leader. La 19e journée sera aussi marquée, dimanche, par le derby lébou entre l'ASC Cambérène et l'US Ouakam au Stade Municipal des Parcelles Assainies.

Les rencontres Jaraaf-Wally Daan, Teungueth FC-SONACOS et Guédiawaye FC-Génération Foot sont les autres chocs de la 19e journée.

Voici le programme :

Dimanche

US Gorée-Linguère, ASC Cambérène-US Ouakam, Jaraaf-Wally Daan FC, Teungueth FC-SONACOS, Dakar Sacré-coeur-HLM, Stade de Mbour-Pikine, Casa Sports-AJEL

Mardi

Guédiawaye FC-Génération foot