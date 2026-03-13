Sénégal: Fête du du 4 avril à Thiès - Babacar Diop salue un choix 'objectif'

Thiès — Le maire de la commune de Thiès, Babacar Diop, a salué le choix porté sur la capitale du rail pour abriter la célébration du 66-ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, estimant qu'il s'agit d'une décision "objective" fondée sur la compétitivité et les transformations urbaines que la ville a enregistrées ces dernières années.

Dans un entretien accordé à l'APS, dans le cadre des préparatifs de la fête nationale du 4 avril, l'édile de Thiès a écarté toute connotation politicienne ou subjective que certains observateurs voudraient attribuer à cette décision, en évoquant ses rapports avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

"Quels que soient mes rapports personnels avec le chef de l'État, il s'agit avant tout d'un choix objectif. On sent le dynamisme de Thiès. C'est une ville qui bouge", a-t-il affirmé.

Selon lui, la transformation progressive du paysage urbain de la cité du rail a dû peser sur la décision des autorités de retenir Thiès pour être la première capitale régionale à accueillir les festivités nationales de la fête de l'indépendance du Sénégal, sous l'administration Diomaye.

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Il a notamment cité l'installation de feux de signalisation, l'aménagement d'espaces verts et la requalification de plusieurs espaces publics visant à améliorer le cadre de vie des populations.

Pour le maire, ces réalisations témoignent d'une volonté de modernisation de la ville et contribuent à renforcer son attractivité, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs.

"C'est un choix défendable. Ce sera la deuxième fois que le chef de l'État sera l'hôte de la ville de Thiès et nous l'en remercions au nom de toutes les populations", a-t-il déclaré.

Il a souligné que les Thiessois entendent réserver un accueil chaleureux au président de la République. Dans cette perspective, a-t-il ajouté, la population souhaite exprimer sa reconnaissance à l'endroit des autorités pour l'attention accordée à leur ville.

"Nous allons lui montrer que la ville n'est pas ingrate et qu'elle sait honorer ses bienfaiteurs", a-t-il insisté.

Au-delà de l'aspect symbolique, Babacar Diop estime que la tenue de la fête de l'indépendance à Thiès constitue une opportunité pour accélérer la modernisation des infrastructures et stimuler l'économie locale, conformément à l'esprit de cette décision de délocaliser cette fête nationale, à tour de rôle, dans les capitales régionales.

Il dit s'attendre, en priorité, à une modernisation des infrastructures de transport, notamment à travers la relance de l'activité ferroviaire et la réhabilitation du réseau routier urbain.

"Pendant des décennies, notre réseau routier s'est détérioré. Par ailleurs, de nouveaux quartiers se sont développés mais restent insuffisamment connectés au centre-ville", a-t-il déploré.

D'où la nécessité, selon lui, par rapport à l'expansion rapide de la ville, de réaliser des investissements structurants capables d'accompagner la croissance urbaine de Thiès et d'améliorer la mobilité des populations.

Il estime que la célébration du 4 avril dans la capitale du rail pourrait constituer un levier important, pour accélérer la mise à niveau des infrastructures et renforcer le rôle de Thiès comme pôle urbain et économique majeur du pays.

Cette "décision historique", dont il est fier, "repositionne définitivement [Thiès] au niveau national".