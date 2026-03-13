Sénégal: Ligue 2 - Diambars reçoit le leader pour se relancer

Dakar — Le déplacement du leader de la Ligue 2, l'AS Douanes, chez le troisième Diambars, est l'affiche phare de de la 19e journée de ce championnat, programmée entre samedi et lundi.

Après avoir perdu la tête lors de la précédente journée, Diambars accueille les gabelous pour se relancer. L'AS Douanes a signé la journée précédente sa huitième victoire en s'emparant du fauteuil de leader. Face aux académiciens, les gabelous vont tenter de consolider leur première place.

En cas de faux pas des douaniers, l'équipe en forme du moment, Essamaye FC, pourrait prendre la tête du classement lors de son déplacement à Louga pour affronter le Ndiambour. A deux points du leader, les Ziguinchorois veulent enchaîner un sixième succès consécutif, surtout après leur élimination en huitième de finale de la Coupe du Sénégal, jeudi soir.

Un résultat positif, dimanche, leur permettrait de retrouver leur bonne dynamique.

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Voici le programme de la 19e journée :

Samedi

NGB-AS Kaffrine, Guelwaars FC-Thiès FC, Port-Teranga SC

Dimanche

DUC-Saloum, Ndiambour-Essamaye FC, Jamono Fatick-Amitié FC

Lundi

Oslo FA-AS Bambey, Diambars-AS Douanes