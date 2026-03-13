Afrique: Ligue africaine des champions - Début, vendredi, des quarts de finale avec quatre Sénégalais en lice

Dakar — Les quarts de finale de la Ligue africaine des champions de football démarrent à partir de ce vendredi, avec quatre Sénégalais en lice pour la plus prestigieuse des compétitions africaines interclubs.

La RS Berkane (Maroc), avec Paul Valère Bassène dans ses rangs, va défier Al Hilal (Soudan) où évoluent Ousmane Diouf et Madické Kane, samedi, au stade municipal de Berkane. Le club marocain, vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), va devoir beaucoup s'employer face Al Hilal, un adversaire expérimenté.

Le représentant marocain, qui joue sa première saison en Ligue des champions, sera malgré tout plus que motivé à l'idée de remporter les trois points, devant son public. Il pourra compter, pour cela, sur l'ancien attaquant de Teungueth FC, Paul Valère Bassène. Ce dernier peut être d'un grand atout pour AS Berkane, qui vient de perdre le champion d'Afrique sénégalais Mamadou Lamine Camara, transféré en Libye.

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De son côté, Al Hilal, qui évolue cette année dans le championnat rwandais, va disputer les quarts de finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Berkane et Al Ahli vont ainsi se retrouver après leur première confrontation en Coupe de la Confédération africaine en 2018. Le club marocain s'était imposée (3-0) sur l'ensemble des deux matches.

Le défenseur Fallou Mendy, avec l'AS FAR du Maroc, va affronter le tenant du titre, le Pyramids FC. A domicile au stade olympique de Rabat, l'AS FAR fera tout pour déjouer les pronostics face à l'un des favoris de la compétition.

Auteurs de 16 points en phase de groupes et les seuls à avoir atteint la barre des 14 buts, les Egyptiens se déplaceront pour chercher un résultat positif en attendant le match retour.

Ce duel reproduit la confrontation du quart de finale de la saison 2024-2025. Pyramids FC avait remporté la première manche 4-1, avant que l'AS FAR ne s'impose (2-0) à domicile. Dimanche, le stade Hammadi Agrebi de Radès ( Tunisie) accueille la rencontre entre l'Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly d'Égypte.

Douze fois champion d'Afrique, Al Ahly se déplacera en Tunisie pour affronter son rival régional, l'Espérance Sportive de Tunis. Comme celles des années précédentes, cette confrontation sera âprement disputée. Le dernier quart de finale va mettre aux prises Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le Stade Malien (Mali).

Vainqueurs de l'épreuve en 2016, les Mamelodi Sundowns accueillent vendredi le Stade Malien dans le cadre de la première manche. Les Sundowns, vice-champions la saison dernière, chercheront à aller encore plus loin en écartant les Maliens.

Le Stade Malien dispute les quarts de finale de la Champions League pour la première fois depuis 1985. Les matchs retours sont prévus du 21 au 22 mars. La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé cette semaine l'augmentation des primes, avec 6 millions de dollars pour le vainqueur.

Voici le calendrier des matches aller des quarts de finale de la Ligue des champions :

Vendredi : Mamelodi Sundowns - Stade Malien (18h, Loftus Stadium, Pretoria)

AS FAR - Pyramids FC (21 heures, Stade Olympique, Rabat)

Samedi : RS Berkane - Al Hilal (21 heures, Stade Municipal, Berkane)

Dimanche : Espérance Sportive de Tunis - Al Ahly (21 heures , Stade Hammadi Agrebi, Radès).