Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Squad réalise la meilleure progression

Quatre clubs ont représenté le pays au championnat des clubs de la Zone 7, aux Seychelles. Les Gendarmes ont échoué en finale, tandis que Squad a disputé pour la première fois les quarts de finale.

Les représentants de la Grande Île ont réalisé une prestation moyenne lors de la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7. L'édition 2026 s'est déroulée du 27 février au 7 mars au Palais des sports de Roche Caïman, à Victoria, aux Seychelles.

À sa troisième participation, Squad X a réalisé la meilleure progression parmi les quatre porte-fanions du pays. Ce club vice-champion national a accompli l'exploit d'intégrer la phase finale après avoir été éliminé en phase de poules lors des deux précédentes participations. Au classement final, Squad X s'est hissé à la 6e place sur les onze équipes engagées.

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Le club champion d'Analamanga terminait second de son groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Les filles se sont inclinées de justesse devant les Seychelloises de City Ladies (2-3) lors du premier tour de la phase finale. Les protégées d'Olivier Rason et d'Aimé Michel Douraline, dit « Bouda », ont par la suite dominé leurs compatriotes de la Gendarmerie nationale lors du match de classement (3-2). En phase de groupes, Squad a enregistré une victoire contre Orange Club Sportif d'Amitié de Maurice, puis a encaissé une défaite contre City Ladies (0-3).

Limité

L'équipe féminine de la GNVB finit 7e au classement, battue par Anse Royale des Seychelles en quarts de finale. En phase de groupes, l'équipe de Betongolo a écarté d'entrée les Mahoraises de M'Tsapere, puis a encaissé deux défaites contre Saint-Denis Olympique de La Réunion (0-3) et Premium Cobras Ladies des Seychelles (0-3).

La formation masculine de la Gendarmerie reste récidiviste à la place de dauphin. Comme lors des quatre précédentes éditions, la GNVB plafonne aux portes du sacre. Les Gendarmes se sont pliés devant leur bête noire, les Réunionnais du Tampon Gecko Volley Club Sportif (1-3).

En demi-finales, les hommes d'Eric Randriamparany se sont imposés 3-0 face aux Réunionnais du Saint-Denis Olympique, après une belle victoire de 3-0 contre les Neo Boyz VBC des Seychelles en quart de finale. Les Gendarmes ont signé un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs en phase éliminatoire contre Nioumachoi des Comores (3-0), Volleyball Club Tsingoini de Mayotte (3-0) et Quatre Bornes de Maurice (3-2).

La deuxième équipe masculine, Mama, termine quant à elle 11e sur les quatorze équipes en lice. Les Assureurs ont encaissé trois défaites en phase de groupes contre Brotherhood des Seychelles, Saint-Denis Olympique de La Réunion et Rodrigues Orange Club de Maurice.