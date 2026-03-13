Madagascar: Sinistrés - Les transferts monétaires en hausse

Le programme de cash transfert a repris à Toamasina, « avec une meilleure organisation pour toucher un maximum de bénéficiaires », a déclaré le général Gabriel Ramanantsoa, directeur général du Bureau national de la Gestion des risques de catastrophes (BNGRC), lors d'une conférence de presse tenue hier à Antanimora.

Selon une source proche du centre opérationnel, « l'intervention de plusieurs partenaires a permis d'augmenter le nombre de bénéficiaires ». Jusqu'à hier, 13 456 ménages ont déjà reçu un soutien financier, grâce à la mobilisation de la Croix-Rouge Madagascar, Save the Children, Humanity Inclusive (HI), Medair, CBM et WHH. Parallèlement, le Programme alimentaire mondial (PAM) a également mis en place un mécanisme de soutien pour les sinistrés. D'autres acteurs humanitaires, comme le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) et le SAF/FJKM, se joignent à cette opération afin d'accompagner la population dans sa reconstruction et son relèvement.

Sans-abri

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Les sinistrés ont insisté sur la distribution d'aides financières pour appuyer leur relèvement. Beaucoup ont perdu leur case d'habitation après le cyclone Gezani. Un mois après le passage du cyclone, beaucoup n'ont pas encore d'abri, faute de moyens financiers. Les matériaux de construction coûtent cher, alors que beaucoup n'ont pas de sources de revenus. Il y a quelques semaines, des habitants d'Analamboanio ont manifesté dans la rue pour réclamer les transferts monétaires dont certains sinistrés ont bénéficié. Quelques jours après, le BNGRC a annoncé la suspension temporaire de la distribution des cash transferts pour réorganiser le système.

Le directeur général du BNGRC souligne que les fonds, souvent évoqués, n'ont pas encore été versés sur son compte. « Jusqu'à présent, le bureau a utilisé uniquement les ressources provenant de la LFI 2026 ».