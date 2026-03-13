Tunisie: Top 50 des villes à visiter en 2026 - Le pays absente, une seule ville arabe se démarque

Le nouveau classement des "50 meilleures villes du monde à visiter en 2026" publié par Time Out et élaboré avec des experts internationaux et des citadins du monde entier met en lumière les destinations urbaines les plus attractives pour cette année.

Si Marrakech se distingue comme la seule ville nord-africaine et arabe présente dans ce top, aucune ville tunisienne ne figure parmi les 50 premières.

Une méthodologie centrée sur l'expérience des habitants

Pour sa 10e édition en 2026, Time Out a combiné les avis de plus de 24 000 habitants de 150 villes avec ceux d'un panel de plus de 100 experts urbains afin d'évaluer les villes selon des critères précis. Ce classement ne se limite pas aux attractions touristiques classiques : il prend également en compte la qualité de vie, la convivialité, la culture locale, la gastronomie, les espaces verts, la vie nocturne et le sens de communauté. L'objectif est de refléter non seulement ce que les visiteurs peuvent voir, mais aussi ce que les habitants ressentent au quotidien dans leur ville.

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Cette approche multidimensionnelle inclut 44 points d'évaluation, traduits en 42 langues, permettant une vision globale des tendances urbaines et de la qualité de l'expérience vécue, de Melbourne à Tokyo, en passant par Cape Town.

Au sommet de ce classement, Melbourne (Australie) conserve sa place de ville la plus attractive, suivie par Shanghai, Édimbourg, Londres et New York. Voici les premières villes :

Melbourne, Australie

Shanghai, Chine

Édimbourg, Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni

New York, États-Unis

Cape Town, Afrique du Sud

Mexico City, Mexique

Bangkok, Thaïlande

Séoul, Corée du Sud

Tokyo, Japon

Zurich, Suisse

Rio de Janeiro, Brésil

Copenhague, Danemark

São Paulo, Brésil

Hong Kong, Chine

Kraków, Pologne

Porto, Portugal

Guadalajara, Mexique

Madrid, Espagne

Valence, Espagne

Marrakech, seule ville nord-africaine et arabe

Marrakech est la seule ville nord-africaine et arabe à apparaître dans ce classement, occupant la 24e place. La cité est reconnue pour sa culture riche, son patrimoine historique, ses marchés colorés, sa vie urbaine animée et son sens de communauté. Cette distinction met en avant l'attractivité croissante du Maroc sur la scène touristique mondiale et sa capacité à séduire les visiteurs internationaux par une expérience culturelle authentique.

Absence notable des villes tunisiennes

Malgré ses atouts touristiques et culturels reconnus, notamment Tunis, Sousse ou Hammamet, aucune ville tunisienne n'apparaît dans le top 50 de 2026. Cette absence peut servir de signal pour renforcer la promotion et le développement du tourisme urbain tunisien.

Mais au-delà de l'aspect touristique, ce classement sert d'outil stratégique pour les villes, leur permettant de mesurer leur attractivité, de planifier des politiques urbaines et de renforcer leur image internationale. La reconnaissance par ce type de palmarès contribue à attirer non seulement les visiteurs, mais également les investisseurs et les talents.