Sénégal: Un fonds de garantie renouvelable de 5 milliards de francs CFA pour les riverains de sites d'exploitation pétrolière et gazière

Dakar — Petrosen Holding et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ont signé une convention, vendredi, à Dakar, dans le but de lancer un fonds de garantie renouvelable de 5 milliards de francs CFA destiné aux personnes impactées par l'exploitation du pétrole et du gaz dans les régions de Fatick (centre) et Saint-Louis (nord).

Le fonds d'un taux d'intérêt inférieur à 10 % et d'une maturité de près de cinq ans est destiné aux riverains - groupements économiques et communautés - des gisements de pétrole et de gaz de ces deux régions.

"Il va offrir des solutions concrètes, des alternatives économiques et des opportunités nouvelles aux communautés impactées par les projets pétroliers et gaziers", a expliqué Alioune Guèye, le directeur général de Petrosen Holding.

Le fonds de garantie renouvelable va faciliter l'accès des ayants droit à des "financements souples", stimuler l'entrepreneuriat local, diversifier les sources de revenus, "encourager l'émergence de projets structurants et renforcer la résilience" des ménages impactés par l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, a-t-il précisé.

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Le Sénégal est officiellement devenu un producteur de pétrole depuis juin 2024 et de gaz depuis décembre de la même année, a rappelé M. Guèye, soulignant que cette "nouvelle ère porteuse de promesses immenses" engendre en même temps des "inquiétudes légitimes".

Ces inquiétudes sont surtout ressenties par les pêcheurs et les riverains des zones d'exploitation du pétrole et du gaz, selon le directeur général de Petrosen Holding.

"Ces populations vivant au rythme de la mer et de la mangrove s'interrogent et expriment leurs craintes et, quelquefois, leurs frustrations", a-t-il reconnu.

Elles s'inquiètent en même temps des risques environnementaux et se soucient de la préservation de la biodiversité marine et côtière, a ajouté M. Guèye.

"L'énergie n'a de valeur que si elle améliore la vie des femmes et des hommes que nous servons. Le mécanisme que nous mettons en place répond précisément à cette ambition et s'inscrit pleinement dans notre politique de responsabilité sociétale", a-t-il expliqué.

Le FONGIP, par son expertise, va engendrer un effet de levier "pouvant aller jusqu'au triple de la dotation initiale [de 5 milliards] et favoriser des conditions de financement plus intéressantes", a assuré Ndèye Fatou Mbodj, son administratrice générale.

"En signant cette convention, le FONGIP s'engage à assurer une gestion professionnelle et efficace du fonds de garantie renouvelable et à y associer son réseau de partenaires financiers (banques et institutions de microfinance), pour mettre en place une offre de crédit adaptée aux besoins de la cible", a dit Mme Mbodj.

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires prend aussi l'engagement d'assurer "une célérité particulière" dans le traitement et le suivi des dossiers et de rendre compte régulièrement à Petrosen Holding de la gestion du fonds de garantie renouvelable, a-t-elle dit.