Sénégal: Trois décès sur 39 cas confirmés, bilan de la FVR à Fatick en 2025

Fatick — Le bilan de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift à Fatick est de trois décès sur trente-neuf cas confirmés en 2025, a-t-on appris vendredi le point focal du Programme élargi de vaccination (PEV) dans cette région, Amady Moussa Dème, également en charge de surveillance épidémiologique.

"Les trois décès enregistrés sont des cas dits compliqués", a indiqué Amady Moussa Dème, lors d'un comité régional de développement (CRD) portant sur la Revue annuelle conjointe régionale des performances 2025 du secteur de la santé et de l'hygiène publique au cours de l'année écoulée.

"L'épidémie a touché 64 pour cent de personnes de sexe masculin. Et la tranche d'âge la plus touchée est comprise entre 15 et 35 ans, avec deux cas de décès", a relevé M. Dème, en faisant une présentation sur la situation de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift dans la région.

Le dernier cas humain de fièvre de la vallée du Rift dans la région de Fatick a été enregistré dans le district sanitaire de Passy, en décembre dernier.

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Les cas de contamination ont été nombreux chez les élèves et étudiants en premier, suivis des éleveurs, a relevé Amady Moussa Dème. Il a signalé qu'il s'agit souvent de personnes habitant dans des maisons avec des troupeaux.

Concernant la situation de l'épidémie chez les animaux, il a avancé que 316 prélèvements ont été effectués sur 55 troupeaux, dont sept sont revenus positifs, correspondant à un taux de contamination de 12, 72 %.