Sénégal: Un projet de formation des futurs ingénieurs de Thiès à partir de huit ans en gestation

Thiès — La mairie de Thiès va procéder au lancement, "dans les prochains jours", d'un projet visant à former au numérique les futurs ingénieurs de la ville, à partir de l'âge de huit ans, a appris l'APS de son maire, Babacar Diop.

"A partir de huit ans, on commence à former les jeunes, les préparer au numérique", a-t-il expliqué dans un entretien avec l'APS, jeudi, en marge d'une audience qu'il a accordée au directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong, en prélude à la célébration à Thiès de la fête de l'indépendance.

"Les ordinateurs sont déjà arrivés et chaque année, nous allons prendre les 100 meilleurs élèves de Thiès, garçons et filles, pour les préparer à devenir de futurs ingénieurs", a dit Babacar Diop.

Il a ajouté que ce programme est dédié à la jeunesse de Thiès, la question de la formation de la jeunesse étant conçue par la municipalité de Thiès comme un "défi majeur", "le premier levier pour lutter contre le chômage et assurer le développement économique local".

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"Nous faisons beaucoup de choses pour notre jeunesse. Je pense que nous sommes l'une des rares municipalités qui chaque année, accordons à la jeunesse des bourses locales et étrangères", a relevé le maire de Thiès.

M. Diop a soutenu que la municipalité investit "beaucoup de millions" pour aider et encadrer les jeunes, tout en diversifiant les formations, avec des profils qui peuvent leur permettre d'avoir de l'emploi.

Il a évoqué la possibilité de partenariats avec des communes de la région abritant des infrastructures à fort potentiel de création d'emplois, ou situées dans les zones horticoles, pour explorer des possibilités surtout dans le domaine de l'emploi.

"Ce sont des pistes, mais la ville fait beaucoup de choses [pour] la jeunesse dans le domaine de la formation ", a dit l'élu local.